Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Taşacak Bu Deniz Adil Koçari ölecek mi? Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılıyor mu?

Taşacak Bu Deniz Adil Koçari ölecek mi? Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılıyor mu?

16:4722/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Fragmanda Adil’in vurulduğu sahneler izleyicileri derinden etkilerken, “Adil öldü” sözleri sonrası gözler başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe’ye çevrildi. Dizinin takipçileri şimdi karakterin akıbetini merak ediyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 29. bölüm fragmanı izleyenleri duygulandırdı. Adil karakterinin vurulduğu anların ekrana gelmesi sonrası seyirciler, Ulaş Tuna Astepe’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE ADİL ÖLECEK Mİ? ULAŞ TUNA ASTEPE, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin 29. bölüm fragmanındaki gelişmeler izleyenleri korkuttu. Eleni'yi Gürcistan'dan kurtarabilmek için plan tasarlayan Adil, Behçet ile beraber Esme'yi Şerif'e verecekken bota atlayarak Eleniye ulaşmaya çalışır. Ancak, sahne sırasında beklenmedik bir hamle gelişir. Adil'in bot'a tırmanmaya çalıştığını fark eden Gökhan, Adil gözünü kırpmadan Adil'i vurur. Bir anda kanlar içinde kalan denizde Adil'in vurulduğunu gören Esme ise feryat figan ağlayarak ortalığı inletir.

Öte yandan Behçet'in Şerif'e 'Adil öldü' demesi ile birlikte Eleni bir yandan Fadime diğer yandan ağlama krizine girer. Adil'in vurulduğu anın öne çıktığı fragmanda Adil'in akıbetinin ne olacağı merak edildi. Taşacak Bu Deniz dizisinin kilit karakterlerinden olan Adil rolüyle ekrana gelen Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise dizinin sıkı takipçileri arasında yakından mercek altına alındı.

#taşacak bu deniz
#trt 1
#Ulaş Tuna Astepe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İşsizlik maaşı ödemelerinde tarih değişti: Bakan Işıkhan duyurdu