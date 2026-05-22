Taşacak Bu Deniz Adil Koçari ölecek mi? Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılıyor mu?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE ADİL ÖLECEK Mİ? ULAŞ TUNA ASTEPE, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin 29. bölüm fragmanındaki gelişmeler izleyenleri korkuttu. Eleni'yi Gürcistan'dan kurtarabilmek için plan tasarlayan Adil, Behçet ile beraber Esme'yi Şerif'e verecekken bota atlayarak Eleniye ulaşmaya çalışır. Ancak, sahne sırasında beklenmedik bir hamle gelişir. Adil'in bot'a tırmanmaya çalıştığını fark eden Gökhan, Adil gözünü kırpmadan Adil'i vurur. Bir anda kanlar içinde kalan denizde Adil'in vurulduğunu gören Esme ise feryat figan ağlayarak ortalığı inletir.