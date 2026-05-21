TOKİ 500 bin sosyal konut peşinat, vade ve taksit ödeme plan

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri için ödeme takvimi netleşti. Vatandaşlar %10 peşinat ödemesini sözleşme imzalama aşamasında peşin olarak bankaya yatıracak. Aylık taksit ödemeleri ise sözleşme imzalanan ayı takip eden bir sonraki ay itibarıyla başlayacak. Projede 240 ay (20 yıl) vade imkanı sunulurken, taksitler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.



