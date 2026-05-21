TOKİ’nin 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesinde, 10 Kasım ile 19 Aralık tarihleri arasında toplanan başvuruların ardından kura çekiliş süreçlerinde sona gelindi. Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen dev projede dairelerin; 55 metrekarelik 1+1 ile 65 ve 80 metrekare büyüklüğünde iki farklı 2+1 modelinden oluşacağı duyuruldu. Hak sahipleri için merakla beklenen ödeme planının detayları da netleşti; buna göre konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade seçenekleriyle satışa sunulacak. İstanbul ve Anadolu illerine göre fiyat farklılıklarının bulunacağı projede, başlangıç taksitleri aylık 6 bin 750 TL’den başlayacak. Kurada ismi çıkan vatandaşlar, peşinat ödemesini ile aylık taksit ödemelerin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.
TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde konut sahibi olmak isteyen düşük ve orta gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne başvurular 19 Aralık'ta tamamlandı. Başvuruların ardından takvim doğrultusunda illerin kura çekilişleri yapıldı. Şimdi gözler sözleşmelerin imzalanacağı tarih ile peşinat ve ilk taksit ödemelerinde. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut peşinat, vade ve taksit ödemeleri nedir, nasıl olacak?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri için ödeme takvimi netleşti. Vatandaşlar %10 peşinat ödemesini sözleşme imzalama aşamasında peşin olarak bankaya yatıracak. Aylık taksit ödemeleri ise sözleşme imzalanan ayı takip eden bir sonraki ay itibarıyla başlayacak. Projede 240 ay (20 yıl) vade imkanı sunulurken, taksitler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek.
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.