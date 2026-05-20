TOKİ İstanbul'da evler hangi ilçelere yapılacak? TOKİ İstanbul konutlarının yapılacağı ilçeler açıklandı mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projeleri arasında gösterilen TOKİ 100 bin konut hamlesinde İstanbul detayı milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Dar gelirli aileleri uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmayı hedefleyen proje kapsamında İstanbul için ayrılan büyük kontenjan dikkat çekiyor. Kura sürecinin başlamasına kısa süre kala vatandaşlar, konutların hangi ilçelerde inşa edileceğini ve başvuruların hangi bölgeleri kapsayacağını araştırıyor. Özellikle ulaşım ağlarına yakın, gelişime açık bölgelerde planlanan projeler, İstanbul’da ev sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul’da hangi bölgelerde konut yapacak? İşte merak edilen detaylar…
TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 100 bin konut projesi için geri sayım başladı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olarak değerlendirilen projede kura çekimi sürecine girilirken, gözler konutların yapılacağı ilçelere çevrildi. Özellikle yüksek kira fiyatları ve artan konut maliyetleri nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan dar gelirli vatandaşlar, TOKİ projelerinin hangi bölgelerde yükseleceğini merak ediyor. İstanbul’un farklı noktalarında planlanan projelerin etap etap hayata geçirilmesi beklenirken, kura tarihleri ve başvuru detayları da araştırılıyor.
İSTANBUL'DA KONUTLAR NEREYE YAPILACAK?
İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında inşa edilecek olan 100 bin konut için öne çıkan lokasyonlar belirlendi. Konutların ağırlıklı olarak şehrin gelişme akslarında ve sağlam zeminli bölgelerde toplanması planlanıyor.
Bölge
Öne Çıkan İlçeler
Avrupa Yakası
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri
Anadolu Yakası
Tuzla, Pendik, Maltepe
Özellikle Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla ilçeleri, dev projede en fazla konutun inşa edileceği merkezler olarak dikkat çekiyor.
KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Sosyal konut projesinde toplumun farklı kesimlerine özel kontenjanlar ayrıldı:
•Gençler (18-30 yaş): %20
•Emekliler: %20
•Engelli Vatandaşlar: %5
•Şehit Yakınları ve Gaziler: %5
•3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler: %10
•Diğer Başvurular: %40
Hak sahipleri kura çekiminin ardından e-Devlet üzerinden veya TOKİ'nin resmi internet sitesinden sonuçları sorgulayabilecekler. Konutların teslimatlarının 2027 Mart ayı itibarıyla kademeli olarak başlaması hedefleniyor.