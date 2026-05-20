TOKİ İstanbul'da evler hangi ilçelere yapılacak? TOKİ İstanbul konutlarının yapılacağı ilçeler açıklandı mı?

İSTANBUL'DA KONUTLAR NEREYE YAPILACAK?

İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında inşa edilecek olan 100 bin konut için öne çıkan lokasyonlar belirlendi. Konutların ağırlıklı olarak şehrin gelişme akslarında ve sağlam zeminli bölgelerde toplanması planlanıyor.

Bölge

Öne Çıkan İlçeler

Avrupa Yakası

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri

Anadolu Yakası

Tuzla, Pendik, Maltepe

Özellikle Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla ilçeleri, dev projede en fazla konutun inşa edileceği merkezler olarak dikkat çekiyor.