Brent petrol kaç dolar oldu? ABD-İran görüşmeleri sonrası son fiyatlar

ABD ile İran arasında devam eden görüşmelere ilişkin olumlu açıklamalar, küresel enerji piyasalarında petrol fiyatlarının sert gerilemesine yol açtı. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5’in üzerinde düşüşle 105 dolar seviyesine inerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yeniden 100 doların altına geriledi.

ABD-İran görüşmeleri petrol fiyatlarını etkiledi

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında devam eden görüşmelere ilişkin olumlu haber akışının ardından uluslararası piyasalarda sert düşüş kaydetti. Anahtar kelime olan petrol fiyatları, gün içinde hem Brent petrol hem de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolde yaklaşık yüzde 5’e varan gerilemeyle gündeme geldi.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün vadeli varil fiyatı, saat 19.26 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,5 düşüşle 105,93 dolara geriledi. Aynı dakikalarda WTI ham petrolün varili ise yüzde 4,85 değer kaybederek 99,32 dolardan işlem gördü.

Piyasalardaki düşüşte, ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu açıklamaların ardından arz endişelerinin azalması etkili oldu.

Donald Trump’tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletindeki Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada İran’ın askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump konuşmasında, İran’ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunarak, “Şu anda tek soru şu, gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı? Bakalım ne olacak?” ifadelerini kullandı.

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda da İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek kısa süre içinde anlaşmaya varılıp varılamayacağının görüleceğini söylemişti.

ABD Başkanı ayrıca, “Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

JD Vance: Ateşkes süreci devam ediyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump yönetiminin İran’a yönelik operasyonu sınırlı sürede tamamlamayı planladığını ifade etti.

Vance, yaklaşık 6 hafta süren saldırıların ardından son 5 haftadır ateşkes sürecinin devam ettiğini belirterek, Körfez ülkelerinin girişimleriyle İran ile müzakerelerin sürdüğünü kaydetti.