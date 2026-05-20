Ulusal Staj Programı sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte detaylar

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında 2026 başvurularının ardından değerlendirme süreci başladı. Yaklaşık 333 bin öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarih ve staj tekliflerinin paylaşılacağı sistemi takip ediyor.

Ulusal Staj Programı sonuçları için değerlendirme süreci başladı

2026 Ulusal Staj Programı sonuçları için süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, bu yıl Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen programın başvuruları 6 Ocak-31 Mart 2026 tarihleri arasında alındı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların sisteme yüklediği belgelerin kontrolü ve dijital yöntemlerle puanlama süreci başlatıldı. Programa başvuran yaklaşık 333 bin öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 yılı uygulama takvimi kapsamında değerlendirme işlemlerinin ardından yeterlilik puanlarının Mayıs ayının ortalarından itibaren ilan edilmesi bekleniyor.

Puanların açıklanmasının ardından işverenler stajyer havuzuna erişim sağlayabilecek. Böylece kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri tarafından öğrencilere staj teklifleri gönderilmeye başlanacak.

Süreçte öne çıkan başlıklar şöyle:

Başvurular 31 Mart 2026’da tamamlandı.

Belgelerin kontrol ve puanlama işlemleri sürüyor.

Yeterlilik puanlarının Mayıs ayı ortasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçların ardından işveren teklif süreci başlayacak.

Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarını ve kendilerine iletilecek staj tekliflerini dijital ortam üzerinden takip edebilecek.

Sonuç sorgulama işlemleri için adayların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin resmi platformları olan cbiko.gov.tr ve Kariyer Kapısı adreslerine e-Devlet şifresi ile giriş yapması gerekiyor.

Sisteme giriş yapan kullanıcılar, “Başvurularım” menüsü altında yer alan “Ulusal Staj Programı 2026” sekmesinden başvuru durumlarını görüntüleyebiliyor.

Staj teklifleri dijital ortamda iletilecek

Program kapsamında öğrencilere yapılacak staj teklifleri de sistem üzerinden paylaşılacak. Adayların ayrıca fiziksel belge beklemesine gerek olmayacak.

Yetkililer tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuç ekranlarının erişime açılması bekleniyor.

Ulusal Staj Programı nedir?

Ulusal Staj Programı, genç insan kaynağımızın kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sağlanan kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekleriyle ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülen erken dönem kariyer programıdır. Program aracılığıyla; gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve bu imkânların tüm üniversite bölümlerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Ulusal Staj Programı’na başvuru yapan öğrenciler; akademik performansları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanlarını baz alan şeffaf ve yenilikçi bir yöntem ile değerlendirilmektedir. İşverenler staj tekliflerini, başvuru yapan öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeksizin söz konusu yeterlilik alanlarında (akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif) aldıkları puanları esas alarak objektif bir şekilde iletmektedir.