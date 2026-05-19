Chelsea - Tottenham maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? Londra’da dev derbi zamanı!

15:3419/05/2026, Salı
İngiltere Premier Ligi’nin 37. haftasında, futbol dünyasının en köklü Londra derbilerinden biri sahne alıyor. Sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Chelsea, Stamford Bridge’de ezeli rakibi Tottenham Hotspur’u bu akşam saat 22:15'te konuk ediyor. Avrupa kupalarına katılım mücadelesi ve prestij açısından büyük önem taşıyan bu dev randevunun detayları şu şekildedir:

İngiltere Premier Ligi’nde Londra derbisi heyecanı nefesleri kesmeye hazırlanırken, futbol dünyasının iki köklü kulübü Chelsea ve Tottenham Hotspur, Stamford Bridge’in büyüleyici atmosferinde karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren ve sezonun bu kritik virajında puan kaybına tahammülü olmayan iki ekibin mücadelesi, sadece bir derbi olmanın ötesinde taktiksel bir güç gösterisine sahne olacak. İki takım arasındaki bu taktik savaş, aynı zamanda Premier Lig'in zirvesini ve Avrupa biletlerini de doğrudan etkileyecek.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Tottenham maçı bu akşam oynanacak. Chelsea - Tottenham mücadelesinin başlama saati 22:15.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig maçı, beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak.

Chelsea-Tottenham muhtemel ilk 11'ler

Chelsea muhtemel ilk 11'i: Sanchez, Fofana, Chalobah, Hato, Gusto, Caicedo, Fernandez, Cucurella, Palmer, Neto, Delap.

Tottenham muhtemel ilk 11'i: Kinsky, Porro, Danso, Van de Ven, Udogie, Bentancur, Palhinha, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison.

