Kurban satışlarında pazarlıklar devam ediyor! 2026 kurbanlık fiyatı ne kadar? İşte il il büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatı listesi

Tuğba Güner
11:06 19/05/2026, Salı
G: 19/05/2026, Salı
Kurbanlık fiyatları 2026 ne kadar? Küçükbaş ve Büyükbaş kurbanlık fiyatı kaç TL? Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içi, yurt dışı kaç para? soruları Kurban bayramına kısa bir süre kala merak ediliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Kurban Bayramına sayılı günler kala il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da kurbanlık fiyatları ne kadar oldu. Kurbanlık fiyatlarına ne kadar zam geldi? Kurban Bayramı hazırlıkları devam ederken, kurban pazarlarındaki ortalama küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını sizler için derledik. İşte 2026 kurbanlık fiyatları.....

HANGİ İLDE KURBANLIK FİYATI NE KADAR 2026?


2026 yılında büyükbaş kurbanlık fiyatları şehir ve hayvanın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Ortalama fiyat aralıkları şu şekilde:


Dana fiyatları: 140 bin TL – 260 bin TL

Tosun fiyatları: 180 bin TL – 320 bin TL

Büyükbaş hisse fiyatları: 22 bin TL – 45 bin TL




KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2026


Küçükbaş kurbanlık fiyatları da bölgelere göre farklılık gösteriyor. Koyun ve keçi fiyatlarında canlı kilo artışları dikkat çekiyor.

Koyun fiyatları: 18 bin TL – 35 bin TL

Koç fiyatları: 25 bin TL – 45 bin TL

Keçi fiyatları: 20 bin TL – 32 bin TL




BÜYÜKBAŞ FİYATI NE KADAR?


Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar genellikle canlı kilogram üzerinden ya da hayvanın kurbanlık vasfına göre belirleniyor. Büyükbaş fiyatı 250 bin TL'den başlarken 700 bin liraya kadar çıkıyor. Ortalama fiyat ise 300 bin TL civarında seyrediyor







CANLI KİLO FİYATI KAÇ TL OLDU?


2026 yılı itibarıyla canlı kurbanlık kilogram fiyatları da netleşmeye başladı. Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama fiyatlar şu şekilde:

Büyükbaş canlı kilo fiyatı: 320 TL – 430 TL

Küçükbaş canlı kilo fiyatı: 300 TL – 400 TL




İL İL KURBANLIK FİYATLARI 2026


Bazı büyükşehirlerde öne çıkan ortalama kurbanlık fiyatları şu şekilde:

İstanbul: Büyükbaş hisse 30-45 bin TL

Ankara: Büyükbaş hisse 28-40 bin TL

İzmir: Büyükbaş hisse 30-42 bin TL

Bursa: Küçükbaş 20-35 bin TL

Konya: Büyükbaş hisse 25-38 bin TL

Gaziantep: Küçükbaş 18-30 bin TL

Fiyatların kurban pazarının bulunduğu bölgeye ve hayvanın ağırlığına göre değişebileceği belirtiliyor.








İl il kurbanlık fiyatları açıklandı


TZOB tarafından paylaşılan il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ise şöyle:

