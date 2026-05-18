2026 Mayıs emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Akbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve VakıfBank başta olmak üzere birçok banka, emekli maaşını taşıyan müşterilere yeni promosyon tutarlarını duyurdu. Bazı kampanyalarda nakit ödeme, kredi, fatura talimatı ve kart harcaması avantajlarıyla toplam destek 100 bin TL seviyesine kadar çıktı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek promosyon hangi bankada, başvuru şartları neler? İşte SGK emeklileri için banka banka güncel promosyon listesi ve tüm detaylar.

Emekli promosyonu kampanyalarında yeni dönem

Emekli promosyonu kampanyaları, Kurban Bayramı öncesinde yeniden gündeme geldi. SGK kapsamında maaş alan emekliler için kamu ve özel bankalar tarafından açıklanan yeni kampanyalarla birlikte promosyon tutarları güncellendi.

Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan ve maaşını belirli süre boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren müşterilere nakit promosyon ve ek avantajlar sunuyor. Promosyon miktarları ise emeklinin maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor.

Emekli promosyonu nasıl alınıyor?

Emekli promosyonundan yararlanabilmek için emekli maaşının ilgili bankaya taşınması ve maaşın genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan alınacağının taahhüt edilmesi gerekiyor.

Başvurular şu yöntemlerle yapılabiliyor:

Banka şubeleri Mobil bankacılık uygulamaları e-Devlet sistemi

Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan süreye karşılık gelen promosyon tutarı emeklide kalırken, kalan kısmın iade edilmesi gerekiyor.

Bankaların açıkladığı güncel promosyon tutarları

VakıfBank

VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra, Troy Emekli Kredi Kartı üzerinden yapılacak harcamalarla toplam 18 bin TL’ye kadar ek kazanım imkanı sunduğunu açıkladı. Böylece toplam kazanımın 30 bin TL’ye ulaşabileceği belirtildi.

Vakıf Katılım

Vakıf Katılım, 15 Nisan-15 Haziran 2026 tarihleri arasındaki kampanya kapsamında toplam 40 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım, SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı.

Halkbank

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 12 bin TL’ye varan promosyon sunduğunu bildirdi.

İş Bankası

İş Bankası, emekli müşterilerine 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ve ek avantajlarla toplamda 25 bin TL’ye varan fırsat sunduğunu açıkladı.

ING Türkiye

ING Türkiye, maaşını ilk kez bankaya taşıyan emeklilere maaş tutarına göre 32 bin TL’ye varan promosyon verileceğini duyurdu.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 30 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunduğunu açıkladı.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, emeklilere maaş tutarına bağlı olarak 25 bin TL’ye varan promosyon ve bonus fırsatı sunduğunu duyurdu.

Akbank

Akbank, SGK emekli maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilere yönelik kampanyasında toplam faydanın 100 bin TL’ye kadar ulaşabileceğini açıkladı.

Banka açıklamasına göre kampanya kapsamında:

20 bin TL’ye varan nakit promosyon Yüzde 0 faizli kredi imkanı Fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına ek ödüller Yakınını bankaya davet eden müşterilere ek ödeme

gibi avantajlar sunuluyor.

QNB

QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 31 bin TL’ye varan emeklilik ödülü verileceğini duyurdu.

TEB

TEB, otomatik fatura ödeme talimatı şartıyla toplam 21 bin TL’ye kadar promosyon fırsatı sunduğunu açıkladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası, emekli promosyonu ve bonuslarla toplam tutarın 32 bin TL’ye kadar çıkabileceğini duyurdu.

Albaraka Türk

Albaraka Türk, emekli maaşını taşıyan müşterilere 30 bin TL’ye varan ödül fırsatı sunduğunu açıkladı.

DenizBank

DenizBank, 2026 yılı kampanyası kapsamında emeklilere 27 bin TL’ye varan nakit promosyon verileceğini duyurdu.