İsrail'in kuyruklu yalanı: Sumud'a saldırıya 'Türk tekneleri' bahanesi

20:48 18/05/2026, Monday
Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldıran işgalci İsrail güçleri.
Küresel Sumud Filosu, İsrail’in Gazze açıklarında sivil yardım filosuna yönelik saldırısına ilişkin yayımladığı açıklamada, yaşananların “ırkçı” ve “dezenformasyona dayalı” bir zeminde meşrulaştırılmaya çalışıldığını savundu. Açıklamada, İsrail’in “yeni bir Mavi Marmara” algısı oluşturarak özellikle “Türk tekneleri” söylemini öne çıkardığı ve filoyu milliyetlere göre ayırmayı planladığı öne sürüldü. Filoda bulunan 52 gemiden hiçbiri Türk bayrağı taşımıyor.

İsrail savaş gemileri, Gazze’nin 250 deniz milinden daha uzak bir noktada bulunan sivil yardım filosunu kuşattı.

Filoyu durdurmaya yönelik ikinci girişimde şu ana kadar 16 geminin engellendiği, silahsız aktivistlerin bulunduğu gemilere silahlı askerlerle baskın düzenlendiği ifade edildi.

İsrail Kanal 12 televizyonunda yer alan askeri kaynaklara dayandırılan açıklamada, İsrail güçlerinin filoyu milliyetlere göre ayırmayı planladığı ve “Türk teknelerine” yönelik daha sert müdahalelerde bulunacağı yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Küresel Sumud Filosu ise filoda Türk bayraklı hiçbir geminin bulunmadığını vurgulayarak, İsrail’in geçmişteki Mavi Marmara saldırısı gibi olayları gerekçe göstermek amacıyla “kuyruklu bir yalan” ortaya attığını savundu.
Açıklamaya göre 52 gemilik insani yardım filosunda şu ülkelere ait bayraklar bulunuyor:

Polonya: 24 gemi

İtalya: 11 gemi

San Marino: 7 gemi

Birleşik Krallık: 4 gemi

İspanya: 4 gemi

Fransa: 3 gemi

Portekiz (Madeira): 1 gemi

İsrail’e yaptırım uygulanması çağrısı

Filonun doktorlar, gazeteciler ve insan hakları savunucularından oluşan şiddetsiz bir sivil misyon olduğu belirtilen açıklamada, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve 40’tan fazla ülkeden vatandaşların gemilerde yer aldığı kaydedildi.

Küresel Sumud Filosu açıklamasında, Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılması, yardım geçişlerinin sağlanması ve İsrail’e yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı.

Ayrıca Filistin halkına yönelik “soykırım ve insanlığa karşı suçlar” nedeniyle tazminat talep edildi.



