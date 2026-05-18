İsrail'in kuyruklu yalanı: Sumud'a saldırıya 'Türk tekneleri' bahanesi

Küresel Sumud Filosu, İsrail’in Gazze açıklarında sivil yardım filosuna yönelik saldırısına ilişkin yayımladığı açıklamada, yaşananların “ırkçı” ve “dezenformasyona dayalı” bir zeminde meşrulaştırılmaya çalışıldığını savundu. Açıklamada, İsrail’in “yeni bir Mavi Marmara” algısı oluşturarak özellikle “Türk tekneleri” söylemini öne çıkardığı ve filoyu milliyetlere göre ayırmayı planladığı öne sürüldü. Filoda bulunan 52 gemiden hiçbiri Türk bayrağı taşımıyor.
İsrail savaş gemileri, Gazze’nin 250 deniz milinden daha uzak bir noktada bulunan sivil yardım filosunu kuşattı.
Filoyu durdurmaya yönelik ikinci girişimde şu ana kadar 16 geminin engellendiği, silahsız aktivistlerin bulunduğu gemilere silahlı askerlerle baskın düzenlendiği ifade edildi.
Sumud'a saldırıya 'Türk tekneleri' bahanesi
İsrail Kanal 12 televizyonunda yer alan askeri kaynaklara dayandırılan açıklamada, İsrail güçlerinin filoyu milliyetlere göre ayırmayı planladığı ve “Türk teknelerine” yönelik daha sert müdahalelerde bulunacağı yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü.
Polonya: 24 gemi
İtalya: 11 gemi
San Marino: 7 gemi
Birleşik Krallık: 4 gemi
İspanya: 4 gemi
Fransa: 3 gemi
Portekiz (Madeira): 1 gemi
İsrail’e yaptırım uygulanması çağrısı
Filonun doktorlar, gazeteciler ve insan hakları savunucularından oluşan şiddetsiz bir sivil misyon olduğu belirtilen açıklamada, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve 40’tan fazla ülkeden vatandaşların gemilerde yer aldığı kaydedildi.
Küresel Sumud Filosu açıklamasında, Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılması, yardım geçişlerinin sağlanması ve İsrail’e yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı.
Ayrıca Filistin halkına yönelik “soykırım ve insanlığa karşı suçlar” nedeniyle tazminat talep edildi.