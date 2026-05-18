Resmi tatil günlerinde kargoların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Alışveriş yapanlar, kargo bekleyenler ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı?'' sorusunu cevabını merak ediyor. Peki, Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu? 19 Mayıs Salı kargolar açık mı?
Resmi tatil olması nedeniyle, 19 Mayıs'ta kargo gönderimi ve dağıtımı yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki 19 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat Kargo çalışacak mı? Kargo firmaları dağıtım yapacak mı?
19 MAYIS’TA KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPIYOR MU?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurumu ve özel sektör işletmesinin kapalı olduğu bir gün. Ancak, kargo firmalarının çalışma durumu firmadan firmaya ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, resmi tatillerde kargo şirketlerinin çoğu ya tamamen kapalı oluyor ya da sınırlı saatlerde hizmet veriyor. 19 Mayıs Salı günü PTT kargo kapalı olacak ancak diğer kargo firmalarının birçoğu hizmet verecek.
19 MAYIS’TA PTT KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs Salı günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için PTT kapalı olacak. 19 Mayıs’ta PTT Kargo dağıtım yapmayacak ve hizmet vermeyecek.
PTT Kargo Çalışma Saatleri
Hafta içi 08:30 -17:30
Bazı bölgelerde cumartesi günü 13:30'a kadar açık.
Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri
Hafta içi 09:00 - 18:00
Cumartesi 09:00 - 16:00
MNG Kargo Çalışma Saatleri
Hafta içi 08:30 - 18:00
Cumartesi 08:30 - 14:00
Sürat Kargo Çalışma Saatleri
Doğu bölgelerinde hafta içi 08:30 – 18:00
Cumartesi 08:30 – 14:00
Batı bölgelerde hafta içi 09:00 – 18:30
Cumartesi 09:00 – 14:30
Aras Kargo Çalışma Saatleri
Hafta içi 08:30 - 18:00
Cumartesi 08:30 - 13:00