Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu? PTT Kargo, DHL, Aras, Yurtiçi Kargo yarın açık mı, kapalı mı olacak?

Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu? PTT Kargo, DHL, Aras, Yurtiçi Kargo yarın açık mı, kapalı mı olacak?

12:2518/05/2026, Pazartesi
G: 18/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Resmi tatil günlerinde kargoların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Alışveriş yapanlar, kargo bekleyenler ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı?'' sorusunu cevabını merak ediyor. Peki, Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu? 19 Mayıs Salı kargolar açık mı?

Resmi tatil olması nedeniyle, 19 Mayıs'ta kargo gönderimi ve dağıtımı yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki 19 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat Kargo çalışacak mı? Kargo firmaları dağıtım yapacak mı?

19 MAYIS’TA KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurumu ve özel sektör işletmesinin kapalı olduğu bir gün. Ancak, kargo firmalarının çalışma durumu firmadan firmaya ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, resmi tatillerde kargo şirketlerinin çoğu ya tamamen kapalı oluyor ya da sınırlı saatlerde hizmet veriyor. 19 Mayıs Salı günü PTT kargo kapalı olacak ancak diğer kargo firmalarının birçoğu hizmet verecek.



19 MAYIS’TA PTT KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Salı günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için PTT kapalı olacak. 19 Mayıs’ta PTT Kargo dağıtım yapmayacak ve hizmet vermeyecek. 




PTT Kargo Çalışma Saatleri


Hafta içi 08:30 -17:30

Bazı bölgelerde cumartesi günü 13:30'a kadar açık.


Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri


Hafta içi 09:00 - 18:00

Cumartesi 09:00 - 16:00


MNG Kargo Çalışma Saatleri


Hafta içi 08:30 - 18:00

Cumartesi 08:30 - 14:00


Sürat Kargo Çalışma Saatleri


Doğu bölgelerinde hafta içi 08:30 – 18:00

Cumartesi 08:30 – 14:00

Batı bölgelerde hafta içi 09:00 – 18:30

Cumartesi 09:00 – 14:30


Aras Kargo Çalışma Saatleri


Hafta içi 08:30 - 18:00

Cumartesi 08:30 - 13:00



#kargo
#kargo çalışma saatleri
#resmi tatil
#19 mayıs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU: Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2026 başvurular belli oldu mu? Branş dağılımı