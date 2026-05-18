Nehir Erdoğan kimdir?

11:5118/05/2026, Pazartesi
Nehir Erdoğan 16 Haziran 1980 yılında İzmir'de doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bitirdi. aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü okudu. Yabancı Damat dizisinde Nazlı Baklavacıoğlu, Benim Adım Melek dizisinde Melek Karadağ, Yasak Elma dizisinde ise Julia Moran karekterini oynadı. İşte Nehir Erdoğan’ın hayatı ve biyografisi.

Nehir Erdoğan, ilk ve ortaöğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne girdi ve burayı bitirdi.

Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü okudu. Erdoğan kısa bir süre için ABD'de yaşamış, daha sonra Yabancı Damat dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştür. Bugüne kadar çeşitli televizyon kanallarında oyunculuk ve sunuculuk yapmış; filmlerde rol almıştır.

2008 yılında, Seyfi Dursunoğlu, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki gibi isimlerin jüri koltuğunda bulunduğu Popstar Türkiye programının sunuculuğunu Osmantan Erkır ile birlikte gerçekleştirmiştir.

Nehir Erdoğan rol aldığı film ve diziler

