AÖF sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulama ekranı

18/05/2026, Pazartesi
G: 18/05/2026, Pazartesi
AÖF Bahar Dönemi Final Sınavı Sonuçları
AÖF bahar dönemi ara sınavı 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde tamamlandı. Sınavlar, sabah saat 09:30 ve öğleden sonra 14:00 olmak üzere iki oturum halinde yapıldı. Öğrencilerin heyecanla beklediği AÖF sonuçları ise son dakika açıklamasıyla duyuruldu. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hafta sonu gerçekleştirilen yoğun sınav maratonunun ardından, adayların heyecanla beklediği AÖF sonuçları son dakika açıklamasıyla duyuruldu.

AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF sonuç sorgulama ekranı e-Devlet ve aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden erişime açıldı.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

AÖF geçme notu kaç?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

Bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencinin başarı notunun en az 35 ve üzerinde olması gerekmektedir. Başarı notu 35 puanın altında kalan öğrenciler doğrudan "FF" harf notu alır ve o dersten başarısız sayılır. Sınavın zorluk derecesine ve sınıf ortalamasına göre harf notlarının aralıkları değişkenlik gösterebilir.

