Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alınacak? İşte Kabine Toplantısı'nda öne çıkan gündem maddeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi günü Beştepe’de toplanıyor. Kritik toplantının gündeminde ekonomideki son gelişmelerden dış politikaya kadar birçok başlık yer alacak. Özellikle ABD-İran hattında artan gerilim ile “Terörsüz Türkiye” sürecindeki son durumun masada olması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
En son MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için "Statüsü belirlenmeli." çağrısında bulunması gelişmesinin yaşandığı Terörsüz Türkiye süreci, toplantının en önemli konularından birisini oluşturacak.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun süreçle ilgili raporu doğrultusunda atılması beklenen yasal adımlar, terör örgütü PKK'nın silah bırakmadaki son durumu ve bölgedeki faaliyetleriyle ilgili edinilen son bilgiler mercek altına alınacak.
ABD-İRAN GERİLİMİ
Kabine Toplantısı'nda dış gelişmelerle ilgili yapılacak değerlendirmede baş sırada ABD-İran arasında henüz sonuçlanmamış olan savaş bulunuyor.
2 ülke arasında müzakerelerin tekrar başlayıp yapıcı kararların alınmasını her seferinde vurgulayan Türkiye, bölge için büyük öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu da yakından takip ediyor. Ankara'daki toplantıda kabine üyelerinin savaşla ilgili tüm durumları ele alması bekleniyor.
Kısa süre önce yemin ederek görevine başlayan Irak Başbakanı Ali Zeydi ve Irak'taki yeni kabine ile ülkedeki son siyasi durumun ve bunun Türkiye'ye yansımasının da dış gelişmeler kapsamında masada olacağı tahmin ediliyor.
EKONOMİ
Türk ekonomisinin yıllardan beri kronik sorunu haline gelen enflasyonla mücadele ve bu kapsamda alınan tedbirlerin yansıması, toplantı gündeminde yer alacak. TÜİK'in nisan enflasyon verisinin incelenerek süreçten daha iyi verim almak için alınabilecek kararların da konuşulması bekleniyor.
Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak tedbirlerin de kabine gündemine gireceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda tatil süresi içinde trafik yoğunluğunun artmasına karşı uygulanacak önlemler ve güvenlik planları da kritik toplantı içinde konuşulacak.