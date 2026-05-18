Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alınacak? İşte Kabine Toplantısı'nda öne çıkan gündem maddeleri

ABD-İRAN GERİLİMİ

Kabine Toplantısı'nda dış gelişmelerle ilgili yapılacak değerlendirmede baş sırada ABD-İran arasında henüz sonuçlanmamış olan savaş bulunuyor.

2 ülke arasında müzakerelerin tekrar başlayıp yapıcı kararların alınmasını her seferinde vurgulayan Türkiye, bölge için büyük öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu da yakından takip ediyor. Ankara'daki toplantıda kabine üyelerinin savaşla ilgili tüm durumları ele alması bekleniyor.

Kısa süre önce yemin ederek görevine başlayan Irak Başbakanı Ali Zeydi ve Irak'taki yeni kabine ile ülkedeki son siyasi durumun ve bunun Türkiye'ye yansımasının da dış gelişmeler kapsamında masada olacağı tahmin ediliyor.