Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında hangi konular görüşülecek, hangi kararlar alınacak? İşte 18 Mayıs gündem maddeleri

Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak kritik zirvede ekonomi, enflasyon, İran-ABD gerilimi, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve “Terörsüz Türkiye” süreci masaya yatırılacak. Toplantı sonrası açıklanacak kararların piyasalar, dış politika ve güvenlik başlıklarında yeni adımların yönünü belirlemesi bekleniyor.
Kabine toplantısı 18 Mayıs’ta Beştepe’de yapılacak
Kabine toplantısı, 18 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının öğleden sonra başlaması bekleniyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akşam saatlerinde millete sesleniş konuşması yaparak kabine kararlarını kamuoyuyla paylaşması öngörülüyor.
Kabine gündeminde hangi konular var?
Kabine toplantısında iç ve dış politikaya ilişkin birçok başlık değerlendirilecek. Özellikle güvenlik, ekonomi ve bölgesel gelişmelerin toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmeler
ABD ile İran arasındaki gerilim
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler
Nisan ayı enflasyon verilerinin ekonomiye etkileri
Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımaları
ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı masada olacak
Kabine toplantısında dış politika başlıkları kapsamında ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ele alınacak. Hürmüz Boğazı’nda oluşan belirsiz durum karşısında Türkiye’nin atabileceği adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sonrası oluşan bölgesel tablo da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.
“Terörsüz Türkiye” sürecinde yasal adımlar değerlendirilecek
Kabinenin önemli gündem maddelerinden birinin de “Terörsüz Türkiye” süreci olması bekleniyor. Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda atılabilecek yasal adımların görüşüleceği ifade edildi.
Kulis bilgilerine göre, yasal süreçlere ilişkin değerlendirmelerde, terör örgütü PKK’nın silah bırakıp bırakmadığına dair güvenlik birimlerinin hazırlayacağı raporun belirleyici olacağı öne sürüldü. Güvenlik güçlerinin raporunun yaklaşık 10 gün içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.
Ekonomi başlığında enflasyon verileri ele alınacak
Kabine toplantısında ekonomi yönetiminin sunum yapması da bekleniyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan nisan ayı enflasyon verilerinin ardından oluşan ekonomik tablo kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.
Bölgesel ve küresel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin de toplantıda ele alınacağı belirtildi.