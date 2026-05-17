Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Dikkuyruk hangi hayvanın küçük bir türüdür? 500 bin TL'lik Milyoner sorusu açıldı! İşte yanıtı

Dikkuyruk hangi hayvanın küçük bir türüdür? 500 bin TL'lik Milyoner sorusu açıldı! İşte yanıtı

22:4417/05/2026, Pazar
G: 17/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milyoner
Milyoner

Dikkuyruk hangi hayvanın küçük bir türüdür?

SORU: Dikkuyruk hangi hayvanın küçük bir türüdür?

CEVAP:
D: Ördek

A: Köpek

B: Kertenkele

C: Akrep

D: Ördek

Dikkuyruk hakkında bilgiler

Dikkuyruk (Oxyura leucocephala), ördekgiller (Anatidae) familyasından küçük bir ördek türü. Akbaş ve kalkıkkuyruk olarak da bilinir.

Uzun, arkaya ya da yukarıya doğru dikilmiş kuyruğu, büyük, beyaz başı ve geniş, mavi gagasıyla hemen tanınan, nadir bulunan küçük bir ördektir.

Erişkin erkekler, beyaz bir baş, siyah bir baş tepesi ve boyun, gri ve kırmızımsı vücut, mavi bir gagaya sahiptir.

Erişkin dişiler, beyaz bir yüz ve daha koyu bir gaga, baş tepesi ve bir yanak çizgisi, gri-kahverengi bir vücuda sahiptir.

Dikkuyruklar hepçildir.

İspanya ve kuzey Afrika'da ürerler, batı ve Orta Asya'da daha büyük bir popülasyona sahiptir.

Türkiye'de, Göller Yöresi'ndeki etrafı geniş sazlıklarla çevrili irili ufaklı göllerde ve Göksu Deltası'nda yaşarlar. Afyonkarahisar ve Konya civarında da bir miktar nüfusa sahiptir.

En yoğun olarak Burdur'da bulunur. Dünya üzerindeki kış nüfuslarının %66'sından çoğu Burdur Gölü'nde bulunmaktadır. Koruma altına alınmış türlerdendir ve avlanması (avlanma sezonu dahil) yasaklanmıştır.

#Kim milyoner olmak ister
#Milyoner sorusu
#Bilgi yarışması
#Dikkuyruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'yi kaçırana kritik tarih! 2000- 2008 SGK girişi olanlara emeklilik tablosu oluştu