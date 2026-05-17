Dikkuyruk hangi hayvanın küçük bir türüdür? 500 bin TL'lik Milyoner sorusu açıldı! İşte yanıtı

SORU: Dikkuyruk hangi hayvanın küçük bir türüdür?

CEVAP: D: Ördek

A: Köpek

B: Kertenkele

C: Akrep

Dikkuyruk hakkında bilgiler

Dikkuyruk (Oxyura leucocephala), ördekgiller (Anatidae) familyasından küçük bir ördek türü. Akbaş ve kalkıkkuyruk olarak da bilinir.

Uzun, arkaya ya da yukarıya doğru dikilmiş kuyruğu, büyük, beyaz başı ve geniş, mavi gagasıyla hemen tanınan, nadir bulunan küçük bir ördektir.

Erişkin erkekler, beyaz bir baş, siyah bir baş tepesi ve boyun, gri ve kırmızımsı vücut, mavi bir gagaya sahiptir.

Erişkin dişiler, beyaz bir yüz ve daha koyu bir gaga, baş tepesi ve bir yanak çizgisi, gri-kahverengi bir vücuda sahiptir.

Dikkuyruklar hepçildir.

İspanya ve kuzey Afrika'da ürerler, batı ve Orta Asya'da daha büyük bir popülasyona sahiptir.

Türkiye'de, Göller Yöresi'ndeki etrafı geniş sazlıklarla çevrili irili ufaklı göllerde ve Göksu Deltası'nda yaşarlar. Afyonkarahisar ve Konya civarında da bir miktar nüfusa sahiptir.