Hac ibadeti için kutsal topraklara yolculuğa çıkmaya niyet edecek vatandaşlar, 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. Diyanet hac kayıtlarına ilişkin duyuru yaptı. Peki hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar.
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman ve nereden yapılacak?
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Hac Ön Kayıt ve Kayıt Güncelleme Başvuru Hizmeti e-Devletten Nasıl Yapılır?
www.turkiye.gov.tr internet adresinden e-Devlet sistemine TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapınız.
Arama kısmına "Hac İşlemleri" yazarak "Hac İşlemleri (Diyanet İşleri Başkanlığı)" bağlantısını tıklayınız.
Bu yıl kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenmeyeceğinden önceki yıllardan başvurusu devam eden vatandaşlarımızın da kayıtlarını "Ön Kayıt- Kayıt Güncelleme Başvurusu" butonunu tıklayarak güncellemeleri gerekmektedir.
Bu durumda olan vatandaşlarımız herhangi bir kayıt ücreti ödemeyecektir.
Önceki yıllardan devam eden kura katsayılarında da herhangi bir hak kaybı olmayacaktır.
"Hac Ön Kayıt Başvurusu Hakkında Bilgilendirme" ve "Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun ile İlgili Aydınlatma Metni"ni dikkatlice okuyarak "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum" alanını işaretleyiniz, ardından "Devam Et" butonunu tıklayınız.
İlk defa kayıt yaptıracak ve hac ön kayıt ücretini yatırmamışsanız ilgili bankalardan birine ön kayıt ücretinizi yatırınız.
Hac ön kayıt için "Ön Kayıt-Kayıt Güncelleme Başvurusu" butonunu tıklayınız.
Hac ön kayıt ücetini yatırmışsanız; ilk aşamada, kuraya gireceğiniz kayıt ilinizi ve ilçenizi, e-posta adresinizi, varsa ikinci telefonunuzu ve iş telefonunuzu, açık adresinizi, eğitim durumunuzu ve meslek bilgilerinizi eksizsiz olarak giriniz.
"Devam Et" butonunu tıklayarak ikinci aşamaya geçiniz.
"Kur'an-ı Kerim Bilgisi", "Sağlık Bilgilerime Ulaşılması", "Şehit Yakınlığı ve Gazi Bilgileri" ile ilgili kısımları doldurunuz.
Konaklama tercihlerindeki uyarı ve açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyarak işleminize devam etmeniz önem arz etmektedir.
Bu adımda hacca gitmek üzere ön kayıt yaptırmak istediğiniz hac konaklama türünü seçmeniz ve birlikte gitmek istediğiniz kişilerle bağlantınızı yapmanız gerekmektedir.
Hacca gideceğiniz konaklama türünün detaylarını dikkatlice inceleyiniz.
"Normal Konaklama Türü" ve "Yakın Mesafe Konaklama Türü" ile ilgili ayrıntılı bilgileri açılan ekrandan yine dikkatlice okuyunuz.
"Normal Konaklama" veya "Yakın Mesafa Konaklama" türlerinden size uygun olanını seçiniz.
Kuraya tek başınızı girecekseniz "Kuraya tek başıma gireceğim." kutucuğunu işaretleyiniz ve "Devam Et" butonunu tıklayarak 4. aşamaya geçiniz.
Kuraya yakınlarınız ile birlikte girecekseniz "Kuraya yakınlarımla birlikte gireceğim." kutucuğunu işaretleyiniz ve "Devam Et" butonunu tıklayarak 3. aşama ekranındaki kura birlikteliği yapacağınız kişilere ait bilgileri her seferinde eksiksiz olarak giriniz.
Kura birlikteliği yapacağınız kişilerin tamamının bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ekledikten sonra "Ekle" butonunu tıklayarak 4. aşamaya geçiniz.
Kura birlikteliği yaptığınız kişiler ile kendinize ait bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek "Kaydet" butonunu tıklayınız.
Yaptığınız işlemlerin doğruluğunu kontrol etmek için "Başvuru Takip" butonunu tıklayınız.
Yanlış bilgiler varsa "Başvuruyu Düzenle" butonunu tıklayınız, hatalı bilgileri düzeltip tekrar "Kaydet" butonunu tıklayarak Hac Ön Kayıt işleminizi bitiriniz. Gruba yeni kişi ya da kişiler ekleyeceksiniz "Gruba Yeni Kişi Ekle" butonunu tıklayarak eklemek istediğiniz kişilerin TC kimlik numarasını girerek kayıt işleminizi bitiriniz. Hac Ön Kayıt Başvuru işleminiz başarıyla tamamlanmıştır.
Hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.