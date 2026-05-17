Dünya sömürgecilikten kurtuldu mu?

“Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026” geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlendi. Forumdaki tebliğler, sömürgecilikten kurtulma meselesinin hâlâ güncelliğini koruduğunu ve özellikle kültürel dekolonizasyon tartışmalarının yeniden önem kazandığını ortaya koydu. Çünkü sömürgecilikten kurtuluş, sömürge valilerinin ülkelerine dönmesiyle biten basit bir siyasi süreç değildi. Emperyalist devletler çekilirken arkalarında ekonomik, siyasi ve kültürel etkileri uzun yıllar sürecek bir düzen bıraktılar. Bu yazıda, sömürgecilikten kurtulma (dekolonizasyon) sürecinin tarihsel arka planına bakacak ve Batı emperyalizminin geride bıraktığı mirası tarihî veriler ışığında değerlendirmeye çalışacağız.

Sömürgecilikten kurtulmanın kökleri

Sömürgecilikten kurtulma ya da dekolonizasyon olarak adlandırılan sürecin kökleri, yirminci yüzyılın ilk yarısında yaşanan büyük kırılmalara kadar uzanır. Her ne kadar sömürgeci devletler Birinci Dünya Savaşı’nın ardından hâkimiyetlerinin zirvesine ulaşmış gibi görünse de aynı dönem, Asya ve Afrika’daki Batı tahakkümünün çözülmeye başladığı yeni bir sürecin de başlangıcıydı.

Özellikle 1918 sonrasında sömürge yönetimlerinin ortaya çıkardığı Batı tarzı eğitim almış, yabancı dillere hâkim fakat siyasal ve ekonomik karar alma mekanizmalarının dışında bırakılmış yerli zümreler, zamanla milliyetçi hareketlerin taşıyıcı unsurlarından biri haline geldi. Böylece sömürge düzeninin kendi bünyesinde yetiştirdiği yeni toplumsal kesimler, ilerleyen yıllarda bu düzene karşı gelişecek siyasi itirazların da zeminini hazırladı.

Öte yandan 1929’da patlak veren Büyük Buhran, hammadde üreticisi olan sömürge toplumlarını derinden sarsmış, köylülüğü sefalete sürüklerken, Batı kapitalizminin vaat ettiği o sahte “medeniyet ve refah” perdesini yırtıp atmıştı. Kırsalın çöküşü ve şehirlerdeki daralma, köylü kitleleri ile şehirli milliyetçi elitleri ortak bir hoşnutsuzluk zemininde buluşturmaya yetmişti.

“Medeniyet Dediğin Tek Dişi Kalmış Canavar”

Batı emperyalizminin yenilmezlik efsanesini asıl yerle yeksan eden ve dekolonizasyon sürecine o geri dönülmez ivmeyi kazandıran hadise ise İkinci Cihan Harbi’dir. Savaş yıllarında Japonya’nın Asya’daki ilerleyişi ve Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi köklü Avrupa sömürge idarelerini hızla hezimete uğratması, sömürge halklarının zihninde “beyaz adamın ebedi tahakkümü” fikrini parçalamıştı. Savaşın devasa maliyeti, sömürgelerin ekonomik ve insani kaynaklarının Batılı başkentler tarafından fütursuzca gasbedilmesini zorunlu kılmış ve artan enflasyon, karaborsa, gıda kıtlığı, kırsaldaki milyonlarca insanı açlığa ve mülksüzleşmeye mahkûm etmişti. İşte bu ağır seferberlik şartları, eski uysal tebaayı, hakkını arayan ve siyasi bağımsızlık talep eden şuurlu yığınlara dönüştürdü.

Batı’nın amacı tahakkümün devamıydı

1940’ların sonundan 1960’lara kadar uzanan “bağımsızlık” dalgasını değerlendirirken, süreci yalnızca sömürgeciliğin kesin yenilgisi olarak okumak eksik bir okuma olacaktır. Çünkü dekolonizasyon çoğu zaman emperyal düzenin tamamen ortadan kalkmasından ziyade değişen küresel şartlara uyum sağlayacak şekilde yeniden biçimlendirilmesi anlamına geliyordu. Özellikle savaş sonrası dönemde doğrudan askeri işgalin ve klasik sömürge yönetimlerinin ekonomik ve siyasi maliyetleri arttıkça, Batılı güçler tahakküm yöntemlerini dönüştürme yoluna yöneldi.

Bu nedenle birçok bölgede bağımsızlık süreci, sert bir kopuştan çok kontrollü ve müzakereye dayalı bir geçiş şeklinde ilerledi. “Rızaya dayalı dekolonizasyon” olarak da adlandırılan bu modelde, eski sömürgeci güçler doğrudan yönetimden çekilirken ekonomik ilişkiler, diplomatik nüfuz alanları ve askerî bağlar üzerinden etkilerini sürdürmeye çalıştı. Böylece klasik sömürge idaresi sona erse de küresel güç ilişkilerinin önemli bir kısmı farklı araçlarla devam etti.

Çekilirken sömürgecilerin hedefi neydi?

Sömürgeci güçlerin temel hedeflerinden biri, bağımsızlık taleplerinin radikal ve kontrol edilemez bir çizgiye yönelmesini engellemek ve Batı’nın ekonomik ve stratejik çıkarlarını korumaktı. Bu nedenle birçok bölgede sömürge yönetimleri ile daha ılımlı milliyetçi liderler arasında müzakereye dayalı geçiş süreçleri yürütüldü. Siyasi iktidar resmî olarak yerel kadrolara devredilirken, mevcut ekonomik düzenin ve uluslararası bağlantıların büyük ölçüde korunmasına özen gösterildi.

Bu yüzden bağımsızlık çoğu zaman eski yapının tamamen tasfiye edilmesinden ziyade, aynı sistemin yerli aktörler üzerinden devam ettirilmesi şeklinde gelişti. Birçok yeni devlet, sömürge döneminde olduğu gibi hammadde ihracatına dayalı ekonomik yapısını sürdürmeye devam ederken, Batı sermayesiyle kurulan bağımlılık ilişkileri de önemli ölçüde varlığını korudu. Böylece doğrudan siyasi kontrol zayıflasa da eski sömürgeler küresel ekonomik düzen içinde büyük ölçüde aynı yörüngede kalmayı sürdürdü.

Sözde “dekolonizasyon” sonrası

Siyasi bağımsızlığın ardından kurulan birçok yeni ulus-devlet, zamanla bağımsızlığın ekonomik ve kurumsal boyutlarını inşa etmekte ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Sömürge döneminden devralınan merkeziyetçi yönetim anlayışı, zayıf kurumlar ve dışa bağımlı ekonomik yapı büyük ölçüde varlığını sürdürdü. Pek çok ülkede yeni siyasi elitler, toplumsal kalkınmayı öncelemek yerine devlet kaynaklarını kendi çevreleri etrafında yoğunlaştıran dar iktidar ağları oluşturdu. Böylece sömürge döneminde kurulan bazı eşitsiz ekonomik ilişkiler ve hammadde merkezli üretim düzeni, farklı aktörler eliyle devam etti.

Bu süreçte rüşvet, yolsuzluk ve otoriter yönetim pratikleri birçok ülkede yapısal sorunlara dönüştü. Özellikle dış kredilere, borç mekanizmalarına ve uluslararası finans kuruluşlarının yönlendirdiği ekonomik programlara aşırı bağımlılık, yeni devletlerin hareket alanını önemli ölçüde sınırlandırdı. Bu nedenle klasik sömürgeciliğin sona ermesine rağmen ekonomik ve siyasi bağımlılık ilişkilerinin “neo-kolonyalizm” adı verilen yeni bir çerçevede sürdüğü görülmektedir. Neticede siyasi bağımsızlık, birçok toplumda beklenen refah ve özgürlüğü tam anlamıyla sağlayamamış; gelir eşitsizliği ve işsizlik de kalıcı sorunlar hâline gelmiştir.

Sömürünün en vahim hâli: Kültürel kolonizasyon

Tüm bu ekonomik ve siyasi sorunların ötesinde, sömürgeciliğin en kalıcı etkisi kültürel alanda ve zihniyet düzeyinde bıraktığı derin izler oldu. Batılı güçler sömürgeleştikleri topraklardan askeri ve siyasi olarak çekilmiş olsa da sömürge döneminde şekillenen eğitim sistemi, düşünce kalıpları, estetik algısı, kurumlar ve değer hiyerarşileri uzun süre varlığını korumuştur. Bu nedenle birçok eski sömürge toplumunda bağımsızlığın üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen kendi tarihî ve kültürel miraslarıyla sağlıklı bir ilişki kurma meselesi hâlâ ciddi bir problemdir.

Kültürel bağımlılığın en görünür alanlarından biri de dildir. Bugün Afrika ve İslâm dünyasındaki birçok entelektüel çevre, kendi toplumlarının meselelerini tartışırken dahi büyük ölçüde sömürge döneminden miras kalan dillere ve kavramlara başvurmaktadır. Bu durum aynı zamanda düşüncenin hangi kavramsal çerçevede üretildiğiyle de ilgilidir. Kendi tarihî hafızasıyla bağı zayıflayan ve özgün bir düşünce dili üretmekte zorlanan “aydın” çevreler, sömürge sonrası toplumların kültürel yön arayışına da sahih cevaplar üretememiştir.

Ülkemiz doğrudan bir sömürgecilik tecrübesi yaşamasa da Batılılaşma tecrübemiz neticesinde 1830’lardan itibaren Avrupai kurumlar, eğitim anlayışı ve düşünce akımları bizim de kültür sahamızı istila etmişti. Cumhuriyetin ilk dönemindeki radikal batılılaşma hamlesi bu tecrübeyi daha da derinleştirmiş ve Batı’ya hayran fakat kendi kültürel mirasına yabancı bir aydın zümresi bizde de uzun süre kültür, sanat ve edebiyat sahalarında etkin olmuştu. Dolayısıyla kendi mirasımızla sahih bir ilişki kurarak, dün ve bugünü anlama, yarını inşa etme meselesi bizim toplumumuz için de “zihinsel dekolonizasyonun” asgari şartıdır.

Sömürgeciliğin bıraktığı öfke mirası

Öte yandan bugün eski sömürge coğrafyalarında belirgin bir toplumsal öfke, siyasal kırılganlık ve zaman zaman radikal eğilimlere dönüşen gerilimler gözlenmekte hatta zaman zaman neo-kolonyal amaçlara alet edilmektedir. Bu öfkeyi fiili işgalin sonlandırılmasıyla dönüşen neo-kolonyal hamlelerin doğurduğu teknolojik, bilimsel ve ekonomik bakımdan Batı’ya süregelen bağımlılık neticesinde ortaya çıkan derin bir aşağılanmışlık ve yetersizlik duygusuyla ilişkilendirmek mümkün. Bu nedenle dekolonizasyon meselesi siyasi olduğundan daha fazla zihinsel ve kültürel bir arınma ve yeniden inşa hadisesidir.

Netice itibarıyla sömürgecilikten kurtulma vakası, tamamlanmış tarihsel bir süreç değildir. Bugün birçok eski sömürge toplumunda ekonomik bağımlılık ilişkileri, siyasi vesayet mekanizmaları ve kültürel etkiler farklı biçimlerde varlığını sürdürüyor. Bu nedenle dekolonizasyon, düşünce dünyasının, ekonomik yapının ve kültürel özgüvenin yeniden kazanılmasını da içine alan geniş bir diriliş meselesidir.

Özellikle sömürge döneminden miras kalan zihniyet kalıplarının, kavramsal çerçevelerin, ekonomik bağımlılıkların ve dış merkezli kalkınma modellerinin devam etmesi, birçok toplumun kendi özgün yönelimini oluşturmasını zorlaştırmaktadır. Bu noktada hakiki bir özgürleşmenin entelektüel bağımsızlığın geliştirilmesi ve toplumların kendi medeniyet birikimleriyle yeniden sağlıklı bir ilişki kurabilmesiyle mümkün olacağı aşikâr.

Cezayir'in Fransız sömürgeciliğinden kurtuluşu döneminde gösteriler (1958).

