Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ sözleşme ne zaman imzalanacak 2026? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir il il 500 bin sosyal konut sözleşme tarihi

TOKİ sözleşme ne zaman imzalanacak 2026? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir il il 500 bin sosyal konut sözleşme tarihi

13:3419/05/2026, Salı
G: 19/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

500 bin sosyal konut projesi olan TOKİ'nin kura çekim etabı tamamlandı. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ sözleşme tarihlerini yakından takip ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerde sözleşmelerin ne zaman imzalanacağı ve peşinat ödemelerinin ne kadar olacağı araştırılıyor. Konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar özeme planı ve detaylı bilgileri sorguluyor. Peki TOKİ sözleşmesi ne zaman ve nasıl yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir il il 500 bin sosyal konut sözleşme tarihi

TOKİ sözleşmelerinin ne zaman imzalanacağı merak konusu oldu. TOKİ tarafından belirlenen takvim doğrultusunda banka şubelerinde imzalanacak olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi için geri sayım sürerken, hak sahiplerinin herhangi bir hak kaybı yaşamaması için hazırlaması gereken belgeler de netleşti. Binlerce vatandaşın merakla beklediği "İstanbul TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak?" sorusu en çok aranan başlıklar arasına girdi. İşte, 2026 TOKİ sözleşme tarihi hakkında bilgiler...

TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?


TOKİ sözleşme imza tarihlerine ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Kura ile konut sahibi olan vatandaşlar sürece dair detayları takip etmeye devam edecek. Bununla birlikte önceki uygulamalara bakıldığında sözleşme imzalama işlemlerinin kura sonuçlarının açıklanmasının ardından genellikle 1 ila 3 ay içerisinde başladığı ve anlaşmalı bankalar üzerinden tamamlandığı görülüyor.

TOKİ SÖZLEŞMESİ SONRASI NE KADAR PEŞİNAT ÖDENECEK?


Sözleşme sürecinde, konut bedelinin yüzde 10'luk kısmı peşin olarak tahsil edilecek. Geriye kalan borç ise 240 aya kadar vadelendirilerek ödenebilecek. Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasının ardından bir sonraki ay itibarıyla başlayacak.

BAKAN MURAT KURUM'DAN TOKİ SÖZLEŞMELERİ AÇIKLAMASI


Bakan Kurum sanal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da kura çekimi sürecinin tamamlandığını duyurdu ve noter onayının ardından hak sahipleri listesinin TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacağını belirtti.

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ilk etabın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Kurum, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr'den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız."



TOKİ İSTANBUL SÖZLEŞME İMZALAMA VE ÖDEME PLANI

Kura çekilişleri sonucunda konut almaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme imzalama süreci, TOKİ tarafından belirlenecek ve ilan edilecek tarihlerde başlayacak. Genellikle kura sonuçlarının açıklanmasını takip eden 1 ila 3 ay içerisinde bankalar aracılığıyla sözleşme imzalama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Sözleşme imzalama aşamasında, konut bedelinin %10'u peşinat olarak ödenecektir. Kalan tutar için ise 240 ay vade imkanı sunulmaktadır. Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlayacaktır. TOKİ, bu ödeme planıyla dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.


KONUT TESLİMATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr'den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız."


Kura çekilişleri sonucunda konut almaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme imzalama süreci, TOKİ tarafından belirlenecek ve ilan edilecek tarihlerde başlayacak. Genellikle kura sonuçlarının açıklanmasını takip eden 1 ila 3 ay içerisinde bankalar aracılığıyla sözleşme imzalama işlemleri gerçekleştirilmektedir.


Sözleşme imzalama aşamasında, konut bedelinin %10'u peşinat olarak ödenecektir. Kalan tutar için ise 240 ay vade imkanı sunulmaktadır. Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlayacaktır. TOKİ, bu ödeme planıyla dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

KONUT TESLİMATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Proje kapsamında ilk konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülmektedir. İstanbul'daki Tuzla ve Maltepe gibi bölgelerde inşaat süreçleri hızla devam ederken, 100 bin konutluk İstanbul etabının anahtar teslimlerinin 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 

TOKİ yetkilileri, tüm hak sahiplerinin güncel duyuruları ve sözleşme takvimini TOKİ'nin resmi internet sitesi olan toki.gov.tr adresinden ve e-Devlet üzerinden düzenli olarak takip etmelerini önemle belirtmektedir. Bankacılık işlemleri için T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. yetkili bankalar olarak belirlenmiştir.


 

#TOKİ
#TOKİ sözleşme evrakları
#toki sözleşme evrakı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya Taşova'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi