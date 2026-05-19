500 bin sosyal konut projesi olan TOKİ'nin kura çekim etabı tamamlandı. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ sözleşme tarihlerini yakından takip ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerde sözleşmelerin ne zaman imzalanacağı ve peşinat ödemelerinin ne kadar olacağı araştırılıyor. Konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar özeme planı ve detaylı bilgileri sorguluyor. Peki TOKİ sözleşmesi ne zaman ve nasıl yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir il il 500 bin sosyal konut sözleşme tarihi

TOKİ sözleşmelerinin ne zaman imzalanacağı merak konusu oldu. TOKİ tarafından belirlenen takvim doğrultusunda banka şubelerinde imzalanacak olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi için geri sayım sürerken, hak sahiplerinin herhangi bir hak kaybı yaşamaması için hazırlaması gereken belgeler de netleşti. Binlerce vatandaşın merakla beklediği "İstanbul TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak?" sorusu en çok aranan başlıklar arasına girdi. İşte, 2026 TOKİ sözleşme tarihi hakkında bilgiler...

2 /8 TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ sözleşme imza tarihlerine ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Kura ile konut sahibi olan vatandaşlar sürece dair detayları takip etmeye devam edecek. Bununla birlikte önceki uygulamalara bakıldığında sözleşme imzalama işlemlerinin kura sonuçlarının açıklanmasının ardından genellikle 1 ila 3 ay içerisinde başladığı ve anlaşmalı bankalar üzerinden tamamlandığı görülüyor.

3 /8 TOKİ SÖZLEŞMESİ SONRASI NE KADAR PEŞİNAT ÖDENECEK?

Sözleşme sürecinde, konut bedelinin yüzde 10'luk kısmı peşin olarak tahsil edilecek. Geriye kalan borç ise 240 aya kadar vadelendirilerek ödenebilecek. Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasının ardından bir sonraki ay itibarıyla başlayacak.

4 /8 BAKAN MURAT KURUM'DAN TOKİ SÖZLEŞMELERİ AÇIKLAMASI

Bakan Kurum sanal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da kura çekimi sürecinin tamamlandığını duyurdu ve noter onayının ardından hak sahipleri listesinin TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacağını belirtti. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ilk etabın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Kurum, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr'den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız."





