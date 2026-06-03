"BEKÇİ VE KORUYUCULAR OKULLARDA GÖREVLENDİRİLECEK"

Bakan Çiftçi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından alınan yeni önlemlerle ilgili "İllerde yılda iki kez yapılan okul güvenliği toplantıları her ay yapılacak. Hem gece bekçileri hem geçici köy korucularını okullarda güvenlik için değerlendireceğiz. 7 basamaklı genelge bu hafta valiliklere gönderilecek. Okullarla ilgili risk analizleri yenilenecek. Okullardaki fiziki güvenlik tedbirleri artırılacak" bilgisini paylaştı.