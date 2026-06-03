İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; bekçilerin ve köy korucuları okullarda görevlendirileceğini açıkladı. Mustafa Çiftçi, okullarda güvenlik tedbirlerine ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. Açıklanan plan kapsamında okullarda güvenlik sisteminde kapsamlı değişiklikler yapılacak. Okullarda bekçi, polis, güvenlik mi olacak? İşte alınacak önlemlerin detayları.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da basın kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Çiftçi, hem okul güvenliği hem de farklı başlıklardaki güvenlik politikalarına dair yeni adımları kamuoyuyla paylaştı.
Okullarda yeni güvenlik modeli
Bakan Çiftçi’nin açıklamasına göre:
İllerde yılda iki kez yapılan okul güvenliği toplantıları her ay yapılacak
Gece bekçileri ve geçici köy korucuları okul güvenliğinde değerlendirilecek
7 maddelik yeni genelge bu hafta valiliklere gönderilecek
Okullarda risk analizleri yeniden yapılacak
Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak
Erken uyarı sistemi devreye alınacak
Erken uyarı ve rehberlik sistemi
Bakanlık, içine kapanık ve riskli davranış gösteren öğrencilerin rehber öğretmenler ve kolluk kuvvetleri tarafından takip
edileceğini açıkladı. Ayrıca bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirileceği belirtildi.
Her okula özel 'Güvenlik Kabinesi' kuruluyor
Sabah'ın haberine göre, yeni modelin en dikkat çeken ayaklarından birini, her eğitim kurumunda oluşturulacak olan "Güvenlik Yürütme Kurulu" oluşturuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde riskli öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek.
Bu kurulda okul müdürü ve rehber öğretmenin yanı sıra, bölgeden sorumlu karakol amiri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı uzmanlar da yer alacak.
"BEKÇİ VE KORUYUCULAR OKULLARDA GÖREVLENDİRİLECEK"
Bakan Çiftçi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından alınan yeni önlemlerle ilgili "İllerde yılda iki kez yapılan okul güvenliği toplantıları her ay yapılacak. Hem gece bekçileri hem geçici köy korucularını okullarda güvenlik için değerlendireceğiz. 7 basamaklı genelge bu hafta valiliklere gönderilecek. Okullarla ilgili risk analizleri yenilenecek. Okullardaki fiziki güvenlik tedbirleri artırılacak" bilgisini paylaştı.
Bakanlıkların riski erkenden tespit etmek amacıyla koordine çalışacağını söyleyen Çiftçi, "Erken uyarı sistemi işletilecek. Çocuk içine kapanık ve sorunlu olduğu belirlenirse erken uyarı sistemleri değerlendirilecek. Bu durumdaki öğrenciler hem rehber öğretmen hem kolluk tarafından takip edilecek. Rehberlik ve güvenlik koordinasyonu sağlanacak. Zincir bir yerde kırıldığı da koordinasyon sağlanamıyor. Bakanlıklar arasında koordineli çalışma olacak" dedi.
"UMUT ALTAŞ'IN YERİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Bakan Çiftçi, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili yürütülen çalışmalara da değindi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen sürece ilişkin konuşan Çiftçi, şüpheli Umut Altaş’ın yurt dışına kaçtığını belirterek, "ABD’deki yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Onu bulup Türkiye’ye getireceğiz. Yaklaşımımız net. Hiç bir iddiayı karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Bir ihmal varsa görmezden gelmeyelim. Böyle bir olay karanlıkta kalmasın. Amacımız faili meçhul cinayetin kalmaması" diye konuştu.