2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri, 2026 yılında Lise, Ön Lisans ve Lisans mezuniyetlerine göre memur olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılan husus olmaya başladı. KPSS sınav başvuruları belirlenen tarihlerde ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki KPSS lise, ön lisans, lisans ve DHBT sınavları ne zaman? İşte 2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri listesi...

1 /8 Memur olmak isteyen vatandaşlar KPSS başvuru ve sınav tarihlerini sorguluyor. ÖSYM 2026 yılında uygulanacak sınav takvimini duyurdu

2 /8 KPSS 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;

3 /8 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026 2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026 2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.







4 /8 Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.

5 /8 2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN? 2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ: 06.09.2026 Başvuru tarihi: 29.07.2026-10.08.2026 Sonuç tarihi: 30.10.2026





6 /8 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN? 2026-KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV TARİHİ: 25.10.2026 Başvuru tarihi: 27.08.2026-08.09.2026 Sonuç tarihi: 19.11.2026





7 /8 KPSS 2026 DHBT NE ZAMAN?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular 22 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.