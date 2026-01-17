Yeni Şafak
KPSS lise, ön lisans, lisans ve DHBT sınavları ne zaman 2026? ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru ve sınav takvimi

KPSS lise, ön lisans, lisans ve DHBT sınavları ne zaman 2026? ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru ve sınav takvimi

Tuğba Güner
15:3017/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri, 2026 yılında Lise, Ön Lisans ve Lisans mezuniyetlerine göre memur olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılan husus olmaya başladı. KPSS sınav başvuruları belirlenen tarihlerde ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki KPSS lise, ön lisans, lisans ve DHBT sınavları ne zaman? İşte 2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri listesi...

Memur olmak isteyen vatandaşlar KPSS başvuru ve sınav tarihlerini sorguluyor. ÖSYM 2026 yılında uygulanacak sınav takvimini duyurdu

KPSS 2026 NE ZAMAN?


ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.




Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.

2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ: 06.09.2026

Başvuru tarihi: 29.07.2026-10.08.2026

Sonuç tarihi: 30.10.2026



2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?

2026-KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV TARİHİ: 25.10.2026

Başvuru tarihi: 27.08.2026-08.09.2026

Sonuç tarihi: 19.11.2026



KPSS 2026 DHBT NE ZAMAN?


Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular 22 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınav sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

ÖSYM takvimine göre KPSS 2026 sınavları ağırlıklı olarak Eylül, Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek.

