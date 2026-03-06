Akaryakıta zam geldi mi? 6 Mart Cuma benzin kaç TL oldu, motorin ne kadar?

Küresel petrol fiyatları, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşla birlikte yaklaşık 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve Brent petrol varil fiyatı 85 doları aştı. Jeopolitik gerilimlere bağlı olarak Hürmüz Boğazı gibi kritik petrol güzergâhlarının durumu, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Bu unsurlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki tırmanışı destekliyor. Peki, benzine ne kadar zam gelecek? İşte güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum.