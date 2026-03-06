Akaryakıta zam geldi mi? 6 Mart Cuma benzin kaç TL oldu, motorin ne kadar?

Petrol fiyatları artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda yüzde 3,23 yükseldi. Petroldeki bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
Küresel petrol fiyatları, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşla birlikte yaklaşık 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve Brent petrol varil fiyatı 85 doları aştı. Jeopolitik gerilimlere bağlı olarak Hürmüz Boğazı gibi kritik petrol güzergâhlarının durumu, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Bu unsurlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki tırmanışı destekliyor. Peki, benzine ne kadar zam gelecek? İşte güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum.
Petrol fiyatları artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda yüzde 3,23 yükseldi. Petroldeki bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Sektör kaynakları, motorinin litre fiyatına 12 lira 45 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 3 lira 68 kuruş zam yapılacağını aktarmıştı. Benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. 5 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinee 95 kuruş, motorine ise 3 lira 15 kuruş zam geldi.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 59.34 TL
İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 63.53 TL
İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası: 30.49 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 59.18 TL
İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 63.37 TL
İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası: 29.89 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı: 60.29 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 64.65 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
İzmir’de benzin litre fiyatı: 60.58 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 64.93 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.29 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarına etki eden faktörler
Brent petrol fiyatları: Küresel piyasalardaki arz-talep dengesi, petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri.
Döviz kurları: Petrol ithalatı dövizle yapıldığından, döviz kurundaki değişim fiyatlara doğrudan yansıyor.
Vergiler ve dağıtım maliyetleri: Akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Ayrıca dağıtım ve işletme maliyetleri de ekleniyor.