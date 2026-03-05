Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Trafik Kanunu'na bir dizi yeni madde eklendi. Yapılan değişiklikler sonrasında, şehir içi ve şehir dışı hız sınırları konusunda da bir dizi yorum yapılıyor.





"YÜZDE 6 GİBİ BİR TOLERANS SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şehir içi hız sınırlarında radarlar için yüzde olan 10 yanılma toleransının kaldırıldığı, artık hız limitlerinin yüzde 6 oranında aşılması halinde para cezası uygulanacağını ileri sürülüyor. Oysa bu yorumlar doğru değil. Kanun değişikliğiyle hız cezalarının geçmişteki oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artışa gidildi ve yerleşim yeri içi ile dışı ayrımı yapıldı.