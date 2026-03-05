Sigara, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmak ve sağlıklı bir yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla her yıl 1–7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası kutlanıyor. Toplum sağlığını korumayı hedefleyen Yeşilay Haftası’nda vatandaşlar, sevdiklerine gönderdikleri anlamlı mesajlar ve sözlerle bu farkındalığa katkı sunuyor. İşte Yeşilay haftası sözleri.
Her yıl 1-7 Mart tarihlerinde ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle Yeşilay Haftası kutlanmaktadır. Bu özel hafta boyunca bireyler, özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın önemine dikkat çekerken; sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bir yaşamın değerini de hatırlatıyor. Sağlıklı bir gelecek için dayanışmanın ve bilinçli yaşamın vurgulandığı bu hafta, bağımlılıklara karşı birlikte mücadele etmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor. İşte Yeşilay haftası mesajları ve sözleri
Yeşilay haftası mesajları ve sözleri
Sağlıklı nesiller için bağımlılıklara karşı birlikte duralım. Yeşilay Haftası kutlu olsun.
Bağımsız bir gelecek için bağımlılıklara hayır. Yeşilay Haftası kutlu olsun.
Sağlık, özgürlük ve bilinçli bir toplum için Yeşilay'ın yanındayız.
Geleceğimizi korumak için bağımlılıklara karşı farkındalık zamanı. Yeşilay Haftası kutlu olsun.
Toplum sağlığını korumak ve bağımlılıklara karşı bilinç oluşturmak için büyük bir mücadele veren Yeşilay’ın haftasını kutluyor, sağlıklı ve bağımsız nesiller için farkındalığın artmasını diliyorum.
Hep birlikte bilinçlenelim, destek olalım.
1–7 Mart Yeşilay Haftası kutlu olsun.
Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve güçlü bir toplum için çalışan Yeşilay’ın değerli mücadelesini destekliyoruz. Yeşilay Haftası’nın bilinç ve farkındalık getirmesini diliyoruz.
Sağlıklı bir gelecek, bağımlılıklardan uzak bir hayatla başlar.