Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Yeşilay haftası mesajları ve sözleri

Yeşilay haftası mesajları ve sözleri

10:005/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sigara, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmak ve sağlıklı bir yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla her yıl 1–7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası kutlanıyor. Toplum sağlığını korumayı hedefleyen Yeşilay Haftası’nda vatandaşlar, sevdiklerine gönderdikleri anlamlı mesajlar ve sözlerle bu farkındalığa katkı sunuyor. İşte Yeşilay haftası sözleri.

Her yıl 1-7 Mart tarihlerinde ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle Yeşilay Haftası kutlanmaktadır. Bu özel hafta boyunca bireyler, özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın önemine dikkat çekerken; sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bir yaşamın değerini de hatırlatıyor. Sağlıklı bir gelecek için dayanışmanın ve bilinçli yaşamın vurgulandığı bu hafta, bağımlılıklara karşı birlikte mücadele etmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor. İşte Yeşilay haftası mesajları ve sözleri

Yeşilay haftası mesajları ve sözleri

Sağlıklı nesiller için bağımlılıklara karşı birlikte duralım. Yeşilay Haftası kutlu olsun. 

Bağımsız bir gelecek için bağımlılıklara hayır. Yeşilay Haftası kutlu olsun.

Sağlık, özgürlük ve bilinçli bir toplum için Yeşilay'ın yanındayız.

Geleceğimizi korumak için bağımlılıklara karşı farkındalık zamanı. Yeşilay Haftası kutlu olsun.

Toplum sağlığını korumak ve bağımlılıklara karşı bilinç oluşturmak için büyük bir mücadele veren Yeşilay’ın haftasını kutluyor, sağlıklı ve bağımsız nesiller için farkındalığın artmasını diliyorum.

Hep birlikte bilinçlenelim, destek olalım.

1–7 Mart Yeşilay Haftası kutlu olsun.

Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve güçlü bir toplum için çalışan Yeşilay’ın değerli mücadelesini destekliyoruz. Yeşilay Haftası’nın bilinç ve farkındalık getirmesini diliyoruz.


Sağlıklı bir gelecek, bağımlılıklardan uzak bir hayatla başlar.

#Yeşilay
#Yeşilay haftası
#Yeşilay haftası mesaları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evler ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin konut projesinde daireler ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? TOKİ il il konut teslim tarihleri