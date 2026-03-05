MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2026! Mart 2026 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, açıklama geldi mi?

Mart 2026 itibarıyla çiftçilerin gözü mazot ve gübre desteği ödeme takvimine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destekler kapsamında milyonlarca liralık ödeme hesaplara aktarılmaya başlanırken, üreticiler şimdi mazot ve gübre desteğinin yatacağı tarihi merak ediyor.
Tarımsal destek ödemelerinde hareketlilik sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda destekleme ödemeleri hesaplara geçerken, mazot ve gübre desteği için beklenti arttı. Çiftçiler ödeme tarihlerini yakından takip ediyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
2026 yılı mazot ve gübre desteği ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeme tarihlerine yönelik açıklamanın ilerleyen haftalarda yapılması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece geçen yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri dahil tarım sektörüne verdikleri desteğin toplamının 706 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." dedi.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YATIRILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri kapsamında 149 milyon 612 bin TL'lik destekleme ödemesi 27 Şubat 2026 tarihinde hesaplarına aktarıldı.
Ödemelere ilişkin detaylar şu şekildedir;
Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 129 milyon 4 bin TL,
Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 14 milyon 62 bin 612 TL,
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 3 milyon 956 bin 369 TL,
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 2 milyon 589 bin 19 TL.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.