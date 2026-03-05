MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2026! Mart 2026 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, açıklama geldi mi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece geçen yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri dahil tarım sektörüne verdikleri desteğin toplamının 706 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." dedi.