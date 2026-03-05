Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2026! Mart 2026 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, açıklama geldi mi?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2026! Mart 2026 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, açıklama geldi mi?

10:045/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Mart 2026 itibarıyla çiftçilerin gözü mazot ve gübre desteği ödeme takvimine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destekler kapsamında milyonlarca liralık ödeme hesaplara aktarılmaya başlanırken, üreticiler şimdi mazot ve gübre desteğinin yatacağı tarihi merak ediyor.

Tarımsal destek ödemelerinde hareketlilik sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda destekleme ödemeleri hesaplara geçerken, mazot ve gübre desteği için beklenti arttı. Çiftçiler ödeme tarihlerini yakından takip ediyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı mazot ve gübre desteği ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeme tarihlerine yönelik açıklamanın ilerleyen haftalarda yapılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece geçen yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri dahil tarım sektörüne verdikleri desteğin toplamının 706 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları, ihracat destekleri dahil sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buluyor. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." dedi.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YATIRILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri kapsamında 149 milyon 612 bin TL'lik destekleme ödemesi 27 Şubat 2026 tarihinde hesaplarına aktarıldı.

Ödemelere ilişkin detaylar şu şekildedir;

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 129 milyon 4 bin TL,

Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 14 milyon 62 bin 612 TL,

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 3 milyon 956 bin 369 TL,

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 2 milyon 589 bin 19 TL.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

#mazot ve gübre desteği
#Mazot Ve Gübre Desteği Ödemeleri
#mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evler ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin konut projesinde daireler ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? TOKİ il il konut teslim tarihleri