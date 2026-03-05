Yeni Şafak
Gentaş Kimya halka arz sonuçları belli oldu! Gentaş Kimya kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek?

Gentaş Kimya, 2-3 Mart tarihlerinde talep topladı ve 124 milyon 845 bin lot dağıttı. 'GENKM' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz sonuçları açıklandı. Peki, Gentaş Kimya kişi başına kaç lot düştü ve halka arzına kaç kişi katıldı?

Gentaş Kimya halka arz sonuçları açıklandı!

2-3 Mart 2026’da 11,00 TL fiyattan gerçekleşen halka arzda toplam 124,85 milyon TL nominal payın tamamı satıldı; halka arz büyüklüğü 1,37 milyar TL oldu.

Gentaş Kimya kaç lot verdi?

Gentaş Kimya halka arzında bireysel katılımcılara ortalama 155 adet lot (1705 TL) pay dağıtımı gerçekleşti.

Borsada ne zaman işlem görecek?


Gentaş Kimya’nın en geç önümüzdeki hafta Borsa İstanbul Ana Pazar’da GENKM koduyla işlem görmesi bekleniyor.

