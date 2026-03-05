IPHONE 17E ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yeni iPhone 17e, tasarım hatlarını büyük oranda korusa da donanım tarafında devrim niteliğinde yeniliklerle geliyor. Cihazın kalbinde, üst segment modellerde de kullanılan güçlü A19 çip yer alıyor. Bu hamle, telefonun yapay zeka özelliklerini ve ağır uygulamaları sorunsuz çalıştırmasını sağlıyor. Ekran tarafında 6.1 inçlik Super Retina XDR panel tercih edilirken, çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı olan Ceramic Shield 2 teknolojisi de göze çarpıyor. Ayrıca Apple, bu modelde bir ilke imza atarak MagSafe desteğini bütçe dostu seriye de taşıdı. Böylece kullanıcılar 15W hızında kablosuz şarj ve MagSafe aksesuarlarından tam kapasite faydalanabilecek.