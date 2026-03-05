Apple, uygun fiyatlı segmentte kuralları yeniden yazan iPhone 17e modelini resmi olarak duyurdu. Gücünü yeni nesil A19 çipten alan ve depolama kapasitesini ikiye katlayan cihaz, modern teknolojiyi erişilebilir fiyatla buluşturuyor. İşte, İphone 17e özellikleri ve fiyatına dair detaylar
IPHONE 17E ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Yeni iPhone 17e, tasarım hatlarını büyük oranda korusa da donanım tarafında devrim niteliğinde yeniliklerle geliyor. Cihazın kalbinde, üst segment modellerde de kullanılan güçlü A19 çip yer alıyor. Bu hamle, telefonun yapay zeka özelliklerini ve ağır uygulamaları sorunsuz çalıştırmasını sağlıyor. Ekran tarafında 6.1 inçlik Super Retina XDR panel tercih edilirken, çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı olan Ceramic Shield 2 teknolojisi de göze çarpıyor. Ayrıca Apple, bu modelde bir ilke imza atarak MagSafe desteğini bütçe dostu seriye de taşıdı. Böylece kullanıcılar 15W hızında kablosuz şarj ve MagSafe aksesuarlarından tam kapasite faydalanabilecek.
Performansın Kalbi: A19 Çip ve C1X Modem
iPhone 17e, tam bir performans canavarı. Apple’ın en yeni A19 işlemcisi ile donatılan cihaz, günlük kullanımın ötesine geçerek yoğun grafikli oyunlarda ve yapay zeka işlemlerinde üstün bir deneyim sunuyor. Bağlantı tarafında ise Apple imzalı C1X hücresel modem, önceki nesillere oranla iki kata kadar daha hızlı 5G bağlantısı vadediyor.
Ekran ve Tasarım: Daha Dayanıklı, Daha Şık
6.1 inç büyüklüğünde Super Retina XDR OLED ekranla gelen iPhone 17e, görsel kaliteyi ön planda tutuyor. Cihazın ön yüzeyi, darbelere ve çizilmelere karşı 3 kat daha dirençli olan Ceramic Shield 2 ile korunuyor. Apple ayrıca bu modelde MagSafe desteğini geri getirerek kullanıcılarına geniş bir aksesuar ekosisteminin kapılarını açıyor.
Kamera: 48 MP Fusion ile Profesyonel Kareler
Fotoğraf tutkunlarını unutmayan Apple, cihazda 48 MP Fusion kamera sistemine yer veriyor. 4K Dolby Vision video kayıt yeteneği ve optik kalitede 2x telefoto yakınlaştırma özelliği sayesinde, tek lensle çift kamera performansı elde etmek mümkün hale geliyor.
Depolama ve Batarya: Artık 256 GB’tan Başlıyor
Kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alan Apple, başlangıç depolama alanını 128 GB’tan 256 GB’a yükseltti. Ayrıca 512 GB seçeneği de mevcut. Batarya tarafında ise verimlilik odaklı A19 çip sayesinde 26 saate kadar video oynatma süresi sunuluyor; bu da iPhone 16e’ye göre ciddi bir artış anlamına geliyor.
IPHONE 17E TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
iPhone 17e 256 GB: 54.999 TL
iPhone 17e 512 GB: 66.999 TL
IPHONE 17E SATIŞA ÇIKTI MI?
Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre iPhone 17e için geri sayım sona erdi. Teknoloji devi, cihazın Türkiye dahil birçok ülkede 4 Mart 2026 itibarıyla ön siparişe açıldığını duyurdu. Merakla beklenen telefonun raflardaki yerini alacağı ve genel satışına başlanacağı tarih ise 11 Mart 2026 olarak belirlendi.
IPHONE 17E TÜRKİYE ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?
Apple Inc., iPhone 17e modelinin 4 Mart Çarşamba gününden itibaren ön siparişe açılacağını duyurdu.