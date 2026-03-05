Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2026! TOKİ İzmir kura çekilişi ne zaman? 2026 İzmir'de TOKİ kurası ne zaman çekilecek, isim listesi belli oldu mu?

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2026! TOKİ İzmir kura çekilişi ne zaman? 2026 İzmir'de TOKİ kurası ne zaman çekilecek, isim listesi belli oldu mu?

09:215/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde İzmir etabı için geri sayım başladı. Kentin 11 ilçesinde inşa edilecek toplam 21 bin 20 konut için başvuru yapan binlerce kişi, kura çekiliş tarihine odaklandı.

İzmirli vatandaşlar, hak sahiplerinin belirleneceği kura gününün ne zaman açıklanacağını araştırıyor. TOKİ’nin il il açıkladığı takvimde İzmir etabının hangi tarihte yer alacağı merak konusu oldu. Peki TOKİ İzmir kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2026 yılında İzmir’de TOKİ kurası hangi gün gerçekleştirilecek? Gözler TOKİ’den gelecek resmi duyuruya çevrildi.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ İzmir kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

TOKİ İZMİR'DE NEREDE, KAÇ KONUT YAPACAK?

Merkez (Menemen): 15,000

Aliağa: 1,200

Bergama: 740

Dikili: 500

Foça: 1,000

Güzelbahçe: 250

Karaburun: 80

Kemalpaşa: 1,000

Seferihisar: 500

Selçuk: 500

Urla (Güzelbahçe): 250

#TOKİ
#toki kura
#TOKİ İzmir kurası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla TOKİ kura listesi: 500 bin konut Muğla kurasına katılacakların isimleri