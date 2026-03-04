Yeni Şafak
Beyaz Saray: İspanya ABD ordusuyla iş birliğini kabul etti

22:034/03/2026, Çarşamba
ABD Başkanı Trump - İspanya Başbakanı Sanchez
ABD Başkanı Trump - İspanya Başbakanı Sanchez

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın üslerini ABD ordusuna kullandırmadığını söyleyip, İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 'İspanya'nın Trump’ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduğunu' belirtip, "ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşme sırasında, İspanya'nın üslerini ABD'ye kullandırmadığını söylemişti.

“İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez."
diyen Trump,
"İspanya şu an berbat durumda. Aslında, Hazine Bakanı Scott Bessent’a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim”
tehdidinde bulunmuştu.

İspanya: Geçmişin hatalarını tekrarlamayacağız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikası nedeniyle İspanya ile ticareti sona erdireceğini açıklamasının ardından ulusa sesleniş konuşması yapmıştı.

Savaşa ve ‘uluslararası hukukun çöküşü’ olarak adlandırdığı duruma karşı olduğunu belirten Sanchez,
“Uluslararası hukukun ihlaline hayır. Dünyanın sorunlarını yalnızca bombalarla ve çatışmalar yoluyla çözebileceğini varsaymaya hayır. Son olarak, geçmişin hatalarını tekrarlamaya hayır. Kısacası, savaşa karşıyız”
ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray: İspanya iş birliğini kabul etti

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İspanya hakkında yaptığı açıklamada,
"Dün Trump’ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler"
dedi.


