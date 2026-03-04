Hurda araç teşviki torba yasa 2026! Hurda teşviki torba yasada var mı, ne zaman çıkacak? ÖTV indirimi kapsamındaki araçlar

Özdemir açıklamasının devamında hurda teşviki çalışmalarıyla ilgili olarak vatandaşın ihtiyaç ve beklentisi çevresinde sunulan kanun teklifinin kabul edilerek, yasalaşması için çalışmaların sürdüğünün altını çizdi.

HURDA TEŞVİKİYLE ALINABİLECEK OTOMOBİLLER

Hurda teşviki kanun teklifinin yasalaşmasıyla beraber 25 yaş ve üzeri araç sahipleri ÖTV indiriminden yararlanabilecek. ÖTV indirimi yerlilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve Türkiye’de üretilen araçları kapsayacak. Renault’un Clio 6’nın yeni modeli Türkiye’de üretilirken bu da yerli üretim otomobiller arasında yerini aldı. Hurda teşviki teklifinin çıkmasıyla alınabilecek otomobiller şu şekilde;

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter