ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI DUYURULDU: TOKİ Ankara 31.073 konut kura çekimi İSİM LİSTESİ! TOKİ Ankara kuraya katılmaya hak kazananlar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Ankara projelerinde kura süreci tamamlandı. 31 bin 73 konut için gerçekleştirilen çekilişin ardından asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Başvuru yapan binlerce vatandaş, Ankara TOKİ kura sonuçlarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor.
Ankara TOKİ hak sahipleri isim listesi açıklandı mı? Kura sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Sonuçların TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor. 31 bin 73 konut için belirlenen hak sahiplerine ilişkin detaylar haberimizde.
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı, vatandaşlara isim listelerine ulaşma imkânı sağlıyor. İlçelere göre dağıtılan konut projelerinin sonuçları açıklanırken, başvuru sahipleri hem asil hem de yedek listede olup olmadıklarını resmi kanallardan kontrol edebilir.
ANKARA TOKİ HAK SAHİPLERİ İSİM LİSTESİ (ASİL VE YEDEK)
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahiplerinin listeleri açıklandı. Hak sahipleri, isimlerini ve konut sonuçlarını sorgulamak için e-Devlet ve TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden işlem yapabiliyor.
Asil listede yer alan kişiler, TOKİ tarafından belirlenen programa göre sözleşme sürecine dahil edilecek. Yedek listede olan vatandaşlar ise asil hak sahiplerinden birinin şartları yerine getirememesi durumunda sıradaki hak sahibi olarak devreye girecek. Bu sayede herkes için hak adaleti korunmuş oluyor.
Kura sonuçlarında adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru bedellerini 5 gün içinde yatırdıkları bankalar aracılığıyla iade alabiliyor. Halkbank ve Emlak Katılım müşterileri bankaların özel iade ekranlarından başvuru yaparken, Ziraat Bankası kullanıcıları Ziraat Mobil üzerinden iade talebinde bulunabiliyor.
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
TOKİ Ankara kura sonuçları, başvuru sahipleri için birkaç resmi kanal üzerinden erişilebilir. En güvenilir yöntemler şunlardır:
TOKİ Resmi Web Sitesi: İl ve ilçe bazlı sorgulama ekranları ile vatandaşlar isimlerini kolayca bulabilir.
ANKARA'DA İLÇE İLÇE DAĞILIM
Ankara'da yapılacak 31 bin 73 konutun ilçe dağılımı da netleşti. Buna göre:
Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780 konut
Sincan Temelli'de 4 bin konut
Polatlı'da 1500 konut
Beypazarı'nda 750 konut
Çubuk ve Elmadağ'da 500'er konut
Kahramankazan'da 300 konut
Nallıhan'da 200, Nallıhan Çayırhan'da 100 konut
Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er konut
Güdül'de 142 konut
Bala'da 110 konut
Evren'de 41 konut
Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da 150'şer konut
Kura çekiminin düzenlenecek törenle gerçekleştirileceği, programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımının beklendiği ifade ediliyor.