ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI DUYURULDU: TOKİ Ankara 31.073 konut kura çekimi İSİM LİSTESİ! TOKİ Ankara kuraya katılmaya hak kazananlar...

ANKARA TOKİ HAK SAHİPLERİ İSİM LİSTESİ (ASİL VE YEDEK)

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahiplerinin listeleri açıklandı. Hak sahipleri, isimlerini ve konut sonuçlarını sorgulamak için e-Devlet ve TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden işlem yapabiliyor.

Asil listede yer alan kişiler, TOKİ tarafından belirlenen programa göre sözleşme sürecine dahil edilecek. Yedek listede olan vatandaşlar ise asil hak sahiplerinden birinin şartları yerine getirememesi durumunda sıradaki hak sahibi olarak devreye girecek. Bu sayede herkes için hak adaleti korunmuş oluyor.

Kura sonuçlarında adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru bedellerini 5 gün içinde yatırdıkları bankalar aracılığıyla iade alabiliyor. Halkbank ve Emlak Katılım müşterileri bankaların özel iade ekranlarından başvuru yaparken, Ziraat Bankası kullanıcıları Ziraat Mobil üzerinden iade talebinde bulunabiliyor.