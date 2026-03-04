NATO ülkeleri listesi 2026: NATO nedir, kaç ülke var? Türkiye NATO’ya ne zaman katıldı?

ABD, İran ve İsrail hattındaki gelişmeler uluslararası güvenlik mekanizmalarını yeniden gündeme getirirken, NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 1949 yılında kurulan ve bugün 32 üyeden oluşan askeri ittifak, üye ülkelerin ortak savunmasını esas alıyor. Türkiye ise NATO’ya 1952 yılında katılarak ittifakın önemli aktörlerinden biri konumunda bulunuyor.

NATO nedir, ne zaman kuruldu?

NATO’nun açılımı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’dür. 4 Nisan 1949’da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması temel alınarak kurulan bu uluslararası askeri ittifak, üye ülkelerin ortak güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Örgütün merkez karargâhı Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunuyor. NATO’nun en kritik hükümlerinden biri olan 5. maddeye göre, üye ülkelerden birine yönelik silahlı saldırı tüm müttefiklere yapılmış kabul ediliyor ve diğer üyeler saldırıya uğrayan ülkeye askeri destek dahil olmak üzere yardım sağlıyor.

NATO’nun üye sayısı ve genişleme süreci

Kuruluş aşamasında ABD, Kanada ve Avrupa’dan 12 ülkenin imzaladığı antlaşma ile ortaya çıkan NATO, yıllar içinde genişleyerek 32 üyeli bir yapıya ulaştı. Soğuk Savaş sonrasında özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin katılımıyla ittifak büyümeye devam etti.

Son yıllarda Finlandiya’nın 2023’te, İsveç’in ise 2024’te NATO’ya katılmasıyla birlikte örgütün üye sayısı 32’ye yükseldi. NATO’nun askeri harcamalarının dünya savunma harcamalarının önemli bir bölümünü oluşturduğu belirtiliyor.

NATO üyesi ülkeler (2026)

NATO’nun güncel üye ülkeleri alfabetik sıraya göre şu şekilde:

ABD, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İzlanda, İtalya, Kanada, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan.

Türkiye NATO’ya ne zaman katıldı?

Türkiye, NATO’ya 1952 yılında Yunanistan ile birlikte katıldı. Türkiye’nin üyeliği, Ekim 1951’de Londra’da imzalanan protokolün ardından 18 Şubat 1952’de resmen yürürlüğe girdi.

Coğrafi konumu ve askeri kapasitesi nedeniyle NATO’nun önemli üyeleri arasında gösterilen Türkiye, ittifakın güvenlik mimarisinde kritik rol üstlenmeye devam ediyor.

NATO’nun kısa tarihi

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’ne karşı kurulan NATO, 1989’da iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesinin ardından yeni bir genişleme sürecine girdi. 1994 yılında başlatılan “Barış İçin Ortaklık” programı ile eski sosyalist ülkelerle iş birliği geliştirildi.

1999’da Çekya, Macaristan ve Polonya’nın katılımıyla başlayan genişleme dalgası sonraki yıllarda Balkan ve Baltık ülkeleriyle devam etti. Bu süreç, NATO’nun Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisindeki rolünü daha da güçlendirdi.







