Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hedefimiz 2026 KPSS'den sonra yeni bir alım süreci başlatmak." dedi. Peki Sağlık Bakanlığı 2026 KPSS ile ne kadar alım yapaca, kadro dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 2026 yılı sağlık personeli alımı başvurusu ne zaman, tarih belli oldu mu?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayınında 2026 yılına alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, yılın ilk atamasında yerleşen sağlık çalışanlarının güvenlik soruşturması işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Memişoğlu yeni personel alımına ilişkin "Hedefimiz 2026 KPSS'den sonra yeni bir alım süreci başlatmak" dedi.

Sağlık Bakanlığı 2026 KPSS ile alım yapacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı boyunca toplam 26.673 sözleşmeli sağlık çalışanını bünyesine katmaya hazırlanıyor. Kadroların önemli bölümü uzman hekimlere ayrılırken, buna ek olarak 3.652 tabip ile farklı alanlardan sağlık personelinin de görevlendirilmesi planlanıyor.



Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu? Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.