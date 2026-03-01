Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 27. gece hangi tarih? 2026 Diyanet takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek. 19 Şubat’ta başlayan Ramazan ayının 27’nci gecesine denk gelen mübarek gece, Türkiye’de ve İslam dünyasında ibadet ve dua ile geçirilecek. Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, “bin aydan hayırlı” oluşuyla öne çıkıyor.
Kadir Gecesi 2026 tarihi, Ramazan ayının ilerlemesiyle birlikte Türkiye’de milyonlarca Müslümanın gündeminde yerini aldı. Diyanet takvimine göre 19 Şubat 2026’da başlayan Ramazan-ı Şerif’in 27’nci gecesi, yani 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi Kadir Gecesi olarak idrak edilecek.
Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, İslam inancında “bin aydan daha hayırlı” bir zaman dilimi olarak tanımlanıyor. Bu yönüyle Ramazan ayının en kıymetli gecesi olarak görülüyor.
Diyanet takvimine göre 2026 Kadir Gecesi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi, Kadir Gecesi’nin tarihini netleştirdi. Buna göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart’ta idrak edilecek. Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken camilerde düzenlenecek programlar ve bireysel ibadetlerle gece ihya edilecek.
Türkiye genelinde olduğu gibi İslam dünyasında da bu gece, Kur’an tilaveti, namaz, dua ve tövbe ile değerlendirilecek. Müminler için manevi yenilenme ve arınma fırsatı olarak görülen Kadir Gecesi, Ramazan’ın zirve noktası kabul ediliyor.
Kadir Gecesinin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?
Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir. (el-Kadr, 97/1) Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762])
Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye
etmiştir.
Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır. (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]) Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.
Kur’an ne zaman nazil oldu, Kadir gecesinde mi indirildi?
Kur'an-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir (bk. Bakara 2/185; Duhân 44/1-3; Kadr 97/1).
Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, âyetler Kur’an’ın bu gecede indirildiğini göstermektedir.
Kadir gecesinin anlam ve önemi nedir? Kadir gecesinde neler oldu?
Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. Gecesi Kadir gecesi olarak işaret edilse de Peygamber Efendimiz son on günün tekli gecelerinde Kadir Gecesinin aranmasını tavsiye etmişti. Allah’ın peygamberler vasıtasıyla insanlara son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası olduğu için bu olayın gerçekleştiği Kadir Gecesi özel bir anlam taşır.
Kadir suresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.
Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).
Kadir Gecesi Nasıl Değerlendirilmeli? Kadir Gecesinde Nasıl İbadet Edilir?
Kadir gecesinin ibadetle değerlendirilmesi büyük bir kazançtır. Çünkü bu gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır.
Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur. Bu gecede yapılacak olan, Kur’an okumak, namaz kılmak, dua etmek, günahlardan tevbe ve istiğfar etmektir.
Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede en azından bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur.
Bu gece ile ilgili olarak Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
مَن قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ
“Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Terâvih, 2)