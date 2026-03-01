ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ikinci gününde: Hayalet uçaklar İran'ın balistik füze depolarını hedef aldı

İran, ABD ve İsrail savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor.
İsrail ve ABD, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda ikinci güne girildi.
Bölgede dakika dakika yaşananlar ise şöyle gelişti:
18.16:
ABD, B-2 hayalet uçakları ile İran'ın yeraltındaki balistik füze depolarını vurduklarını duyurdu.
18.13:
CENTCOM, İran'ın USS Abraham Lincoln gemisini vurmadığını, fırlatılan füzelerin gemilere bile yaklaşmadığını açıkladı.
18.08:
İsrail, İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi.
17.54:
CENTCOM, İran'ın saldırılarında üç Amerikan askerinin öldüğünü, beş askerin de yaralandığını duyurdu.17.43: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, operasyon başlangıcında İran’a ait bir Jamaran sınıfı korvetin ABD güçleri tarafından vurulduğunu ve geminin 'Çabahar’daki bir iskelede batmakta' olduğunu açıkladı.
17.36:
Bahreyn'deki ABD üslerinde sirenler çalıyor.
17.06:
İran: USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef aldık.
16.45:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü.
