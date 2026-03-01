TOKİ İzmir 21 bin 20 sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ve tarihler

75 ilde kura süreci tamamlandı





29 Aralık’ta başlayan kura sürecinde şu ana kadar 75 ilde 331 bin 833 konutun hak sahipleri belirlendi. Adıyaman’dan Bursa’ya, Trabzon’dan Gaziantep’e kadar birçok şehirde çekilişler tamamlandı. Sürecin İzmir ve diğer illerde yapılacak son kuralarla birlikte büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.





Bu hafta gerçekleştirilecek çekilişlerin ardından toplam 79 ilde 403 bin 632 konut için kura süreci bitmiş olacak. TOKİ kura sonuçları, her ilin kendi sonuç sayfası üzerinden ilan edilmeye devam edecek.



