TOKİ İzmir 21 bin 20 sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ve tarihler

TOKİ İzmir kura tarihi netleşti. 6 Mart 2026’da yapılacak çekilişte 21 bin 20 konutun hak sahipleri belirlenecek. İzmir TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı çekiliş sonrası erişime açılacak. Menemen ve diğer ilçelerde konut bekleyen binlerce kişi sonuç saatini araştırıyor.
TOKİ İzmir kura çekimi 2026 takvimi kamuoyuyla paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İzmir’de 21 bin 20 konut için kura 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura sonuçları, çekilişin ardından ilgili ilin resmi kura sayfasında yayımlanacak.
İzmir’de kura heyecanı 6 Mart’ta
Bakanlığın açıkladığı programa göre 2-8 Mart haftasında dört ilde kura çekimi yapılacak. İzmir’de hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. TOKİ İzmir kura sonucu sorgulama işlemleri ise çekiliş tamamlandıktan sonra çevrim içi sistem üzerinden erişime açılacak.
Aynı hafta içinde Ankara’da 31 bin 73, Muğla’da 6 bin 417, Hatay’da ise 13 bin 289 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece dört ilde toplam 71 bin 799 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
İzmir’de hangi ilçelerde konut yapılacak?
TOKİ İzmir projeleri kentin farklı ilçelerine yayılıyor. En büyük pay 15 bin konutla Menemen’e ayrıldı. Aliağa’da 1.200, Bergama’da 740, Dikili’de 500, Foça’da 1.000 konut inşa edilecek.
Bunun yanı sıra Güzelbahçe’de 250, Karaburun’da 80, Kemalpaşa’da 1.000, Seferihisar’da 500, Selçuk’ta 500 ve Urla bölgesinde 250 konut planlanıyor. Projeler, İzmir genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
TOKİ kura takvimi 2-8 Mart 2026
3 Mart 2026 Ankara
4 Mart 2026 Muğla
6 Mart 2026 İzmir ve Hatay
75 ilde kura süreci tamamlandı
29 Aralık’ta başlayan kura sürecinde şu ana kadar 75 ilde 331 bin 833 konutun hak sahipleri belirlendi. Adıyaman’dan Bursa’ya, Trabzon’dan Gaziantep’e kadar birçok şehirde çekilişler tamamlandı. Sürecin İzmir ve diğer illerde yapılacak son kuralarla birlikte büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.
Bu hafta gerçekleştirilecek çekilişlerin ardından toplam 79 ilde 403 bin 632 konut için kura süreci bitmiş olacak. TOKİ kura sonuçları, her ilin kendi sonuç sayfası üzerinden ilan edilmeye devam edecek.
TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanacak?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ