Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı

20:561/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamaney’in ölümü nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamaney’in ölümü nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırılarında ölmesi nedeniyle taziye mesajı paylaştı. Hamaney'in hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırıları sonucunda ölmesinden dolayı taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, “Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki çatışma ortamının sona ermesi ve diplomasinin güçlendirilmesi için çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, paylaşımında şunları kaydetti:

“İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”




#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ali Hamaney
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED toplantı takvimi 2026: ABD Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı Türkiye saatiyle kaçta?