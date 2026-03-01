Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki çatışma ortamının sona ermesi ve diplomasinin güçlendirilmesi için çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, paylaşımında şunları kaydetti:

“İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”