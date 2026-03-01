Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırılarında ölmesi nedeniyle taziye mesajı paylaştı. Hamaney'in hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, “Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.
"Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"
“İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”