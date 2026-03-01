Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Konut ve işyeri için Mart 2026 kira zam oranı kaç olur?

Mart 2026 kira artış oranı için geri sayım başladı. TÜİK’in 3 Mart’ta duyuracağı Şubat enflasyon verileriyle birlikte konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek azami zam oranı netleşecek. Kira sözleşmesi Mart ayında yenilenen kiracı ve ev sahipleri, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek yeni oranı bekliyor.
Mart 2026 kira artış oranı, Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiriyor. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanan kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla kesinleşecek. Böylece konut ve işyeri kira artışı için uygulanabilecek yasal üst sınır ortaya çıkacak.
Mart kira artış oranı ne zaman belli olacak?
TÜİK, Şubat 2026 enflasyon verilerini 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Bu açıklamayla birlikte Mart ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için geçerli olacak kira artış oranı da netleşmiş olacak.
Kira zammında belirleyici olan oran, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) son 12 aylık ortalaması olarak uygulanıyor. Bu oran, hem konut hem de işyeri kiraları için yasal tavan niteliği taşıyor.
Şubat ayında uygulanan kira zammı yüzde kaçtı?
TÜİK’in son verilerine göre, Şubat 2026 döneminde uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,98 olarak gerçekleşti. Ocak ayında TÜFE aylık bazda yüzde 4,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 seviyesinde kaydedildi.
Bu veriler doğrultusunda hesaplanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı, kira sözleşmelerinde zam üst sınırı olarak yüzde 33,98 şeklinde uygulandı.
Kira artışı nasıl hesaplanır?
Kira zammı hesaplanırken mevcut kira bedeli, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasıyla çarpılıyor. Elde edilen artış tutarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli belirleniyor.
Örneğin 10 bin lira olan bir kira bedelinde yüzde 33,98’lik artış uygulanması halinde, artış tutarı ana paraya eklenerek yeni sözleşme bedeli ortaya çıkıyor. Mart 2026 kira artış oranı da 3 Mart’ta açıklanacak enflasyon verileri sonrasında bu yöntemle hesaplanacak.
Kira zammı hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 20.000 TL
Kira zam oranı: %33,98
Zamlı bedeli: 6.796
Yeni kira bedeli: 26.796 TL