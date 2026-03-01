Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Konut ve işyeri için Mart 2026 kira zam oranı kaç olur?

Mart kira artış oranı ne zaman belli olacak?





TÜİK, Şubat 2026 enflasyon verilerini 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Bu açıklamayla birlikte Mart ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için geçerli olacak kira artış oranı da netleşmiş olacak.





Kira zammında belirleyici olan oran, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) son 12 aylık ortalaması olarak uygulanıyor. Bu oran, hem konut hem de işyeri kiraları için yasal tavan niteliği taşıyor.



