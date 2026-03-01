FED toplantı takvimi 2026: ABD Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı Türkiye saatiyle kaçta?

Yeni Şafak
21:39 1/03/2026, Pazar
ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılının ikinci faiz kararını 18 Mart akşamı Türkiye saatiyle 21.00’de duyuracak. Ocak ayında politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bırakan FED’in mart toplantısında nasıl bir adım atacağı, altın, dolar, kripto para ve petrol piyasaları başta olmak üzere küresel finans çevreleri tarafından yakından izleniyor.

ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ve 2026 Mart FED faiz kararı, küresel piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ocak ayında politika faizini yüzde 3,5-3,75 bandında sabit tutan FED’in, yılın ikinci toplantısında nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Kritik karar, 18 Mart 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de kamuoyuna açıklanacak.

Mart ayında FED toplantısı var mı?

FED, belirli aralıklarla gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantıları kapsamında şubat ayında herhangi bir faiz kararı açıklamıyor. Bu nedenle piyasalar doğrudan mart ayındaki toplantıya odaklanmış durumda. ABD ekonomisine ilişkin son enflasyon ve istihdam verileri, FED’in politika yönüne dair beklentileri şekillendiriyor.

Ocak ayında açıklanan kararla birlikte banka, art arda gelen üç faiz indiriminin ardından frene basmış ve faiz oranlarını sabit bırakmıştı. Karar, kurul üyeleri arasında görüş ayrılığına sahne olmuş; iki üye 25 baz puanlık indirim yönünde oy kullanmıştı. Böylece FED, 2025’in son çeyreğinde yaptığı toplam 75 baz puanlık indirimin ardından 2026’ya temkinli bir başlangıç yapmış oldu.

Enflasyon ve istihdam verileri ne söylüyor?

ABD’de ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,4 artış gösterdi. Bu oran, yıllık bazda Mayıs 2025’ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye işaret etti. Aynı dönemde tarım dışı istihdam 130 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,4’ten yüzde 4,3’e geriledi.

Bu tablo, bir yandan enflasyonda gerilemeye işaret ederken diğer yandan güçlü iş gücü piyasasının sürdüğünü ortaya koyuyor. Para piyasalarında haziran ayında bir faiz indirimi ihtimali yeniden güç kazanmış olsa da, mart toplantısında indirime gidilip gidilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Piyasaların gözü 18 Mart akşamında

FED’in faiz kararı; altın fiyatları, dolar kuru, kripto para piyasası ve petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Özellikle teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki yüksek değerlemeler tartışılırken, düşük gelen enflasyon verisi risk iştahını artırmış durumda.

Bu hafta açıklanacak büyüme ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile FOMC toplantı tutanakları da yatırımcıların yön arayışında belirleyici olacak. Ancak nihai tablo, 18 Mart akşamı açıklanacak 2026 Mart FED faiz kararıyla netleşecek.

