Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 1 Mart Pazar maç programı

Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor’a konuk olurken, Samsunspor ise Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Avrupa’da da kritik mücadeleler sahne alacak. İspanya La Liga’da Real Betis ile Sevilla derbi atmosferinde kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Marsilya ile Lyon üç puan mücadelesi verecek. İtalya Serie A’da ise heyecan dorukta; Juventus, zorlu Roma deplasmanında sahaya çıkacak. 1 Mart Pazar maç programı, gün boyu futbol şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. İşte bugün oynanacak maçlar.

1 Mart Pazar günü futbolseverleri yine tempolu ve heyecan dolu bir program bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan sürerken,  Trendyol 1. Lig’de de kritik puan mücadeleleri oynanacak. Avrupa cephesinde ise gözler İngiltere Premier Lig’deki Arsenal - Chelsea derbisine çevrilecek. Bunun yanı sıra İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Hollanda Eredivisie’de haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini belirleyecek. Futbol tutkunları gün boyunca hem yerel hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde oynanacak önemli mücadelelerle ekran başında olacak. İşte 1 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

14:15 Zwolle - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus

14:30 Cremonese - Milan İtalya Serie A S Sport 2

15:00 Glasgow Rangers - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus

15:30 Braunschweig - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

15:30 Hertha Berlin - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

15:30 Magdeburg - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4

15:30 Turan - Imisli Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

16:00 Elche - Espanyol İspanya La Liga S Sport

16:00 Gençlerbirliği - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Ümraniyespor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:30 Twente - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

17:00 Brighton - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 5

17:00 Fulham - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

17:00 Manchester Utd - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Sassuolo - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Paris FC - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

17:30 Stuttgart - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:15 Valencia - Osasuna İspanya La Liga S Sport

18:45 Utrecht - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4

19:15 Lorient - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

19:15 Metz - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Lille - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:30 Eintracht Frankfurt - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:30 Arsenal - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:00 Samsunspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Antalyaspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Sakaryaspor - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Torino - Lazio İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Real Betis - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus

21:30 Hamburg - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:45 Marsilya - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:45 Roma - Juventus İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Girona - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport Plus

