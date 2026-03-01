TOKİ Ankara 31 bin 73 sosyal konut kura çekiliş tarihi: TOKİ Ankara kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Ankara TOKİ evleri sonuç sorgulama ekranı

Ankara TOKİ kura çekimi için tarih netleşti. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başkentte inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri 3 Mart Salı günü belirlenecek. Kuralar Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Diğer illere ilişkin takvim de kamuoyuyla paylaşıldı.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Ankara TOKİ kura çekimi için beklenen açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu takvime göre başkentteki 31 bin 73 konutun hak sahipleri 3 Mart Salı günü belirlenecek. Kura töreni Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Ankara’da 31 bin konut için kura günü
Türkiye genelinde etap etap sürdürülen sosyal konut kuralarında yeni hafta programı açıklandı. Bu kapsamda Ankara’daki TOKİ konutları için kura tarihi 3 Mart olarak ilan edildi. Tören saatine ilişkin ayrıntı ise henüz paylaşılmadı.
2-8 Mart haftası kura programı
Bakanlık tarafından açıklanan plana göre 2-8 Mart haftasında farklı illerde de kura çekimleri yapılacak. Takvim şu şekilde:
Ankara: 31 bin 73 konut - 3 Mart
Muğla: 6 bin 417 konut - 4 Mart
İzmir: 21 bin 20 konut - 6 Mart
Hatay: 13 bin 289 konut - 6 Mart
Bu süreçle birlikte Türkiye genelinde sosyal konut projesinde önemli bir aşama daha tamamlanmış olacak.
Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut kapsamında ödeme planı da netleşti. Hak sahipleri, sözleşmenin imzalanmasının ardından takip eden ay itibarıyla taksit ödemelerine başlayacak.
Anahtar teslimi Mart 2027’de
Konut teslim sürecine ilişkin resmi takvim de kamuoyuna duyuruldu. İllere göre aşamalı biçimde gerçekleştirilen kura çekimlerinin 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor. İlk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.
Projede yer alan konutlar 2+1 ve 1+1 tipinde inşa edilecek. Yatay mimari anlayışı ve geleneksel dokuya uygun tasarım ön planda tutulacak. Şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, engellilere yüzde 5, üç ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ile 18–30 yaş aralığındaki gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Başvurular, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlara açık olacak.
TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?
TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor.
Kura sonucu sorgulaması yapmak isteyen adaylar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranına girerek başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
