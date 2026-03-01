TOKİ Ankara 31 bin 73 sosyal konut kura çekiliş tarihi: TOKİ Ankara kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Ankara TOKİ evleri sonuç sorgulama ekranı

Projede yer alan konutlar 2+1 ve 1+1 tipinde inşa edilecek. Yatay mimari anlayışı ve geleneksel dokuya uygun tasarım ön planda tutulacak. Şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, engellilere yüzde 5, üç ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ile 18–30 yaş aralığındaki gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Başvurular, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlara açık olacak.