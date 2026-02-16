RAMAZAN BAYRAMI İLE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?





2026 yılında kutlanacak Ramazan Bayramı günleri ara tatil süresi içinde yer alıyor. Bayram, 20-21-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek ve böylece öğrenciler hem ara tatil hem de bayram coşkusunu aynı dönemde yaşayacak.



