Bayram tatili kaç gün olacak? sorusu Ramazan ayının gelmesi ile merak edilmeye başladı. Nisan ayında yapılacak 1 haftalık ara tatile denk gelen Ramazan bayramı tatilinin kaç gün olacağı bu anlamda sorgulanıyor. Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı birleşecek mi? Bayram tatili kaç gün, 3.5 gün mü, 9 gün mü olacak? İşte 2025 Ramazan bayramı tatil günleri...
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Ramazan Bayramı’nın ne zaman olacağı da gündeme geldi.19 Şubat tarihinde ilk orucun tutulması ile başlayan Ramazan bu yıl 29 gün sürecek. Son orucun tutulmasının ardından, Ramazan Bayramı idrak edilecek. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı Ne Zaman 202?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma gününe, ikinci günü 21 Mart 2026 Cumartesi gününe, üçüncü ve son günü ise 22 Mart 2026 Pazar gününe denk geliyor.
NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulanacak ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler 13 Mart Cuma günü son derslerine katıldıktan sonra tatile girecek ve 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
RAMAZAN BAYRAMI İLE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?
2026 yılında kutlanacak Ramazan Bayramı günleri ara tatil süresi içinde yer alıyor. Bayram, 20-21-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek ve böylece öğrenciler hem ara tatil hem de bayram coşkusunu aynı dönemde yaşayacak.
29 Mart arefe günü olurken, 30-31 Mart ve 1 Nisan bayramın üç gününü kapsayacak.
Dolayısıyla Ramazan Bayramı, ara tatilin 3,5 gününü kapsamış olacak.
RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?
Ramazan Bayramı bu yıl öğrencilerin ikinci ara tatilinin son günlerine denk geliyor. Aynı zamanda hafta sonu günlerine denk gelmesinden dolayı bayram tatilinin şu an için 3 gün olacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılırsa haberimize ekleyeceğiz.