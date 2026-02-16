TOKİ tarafından “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde kura çekilişleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde bu kez Kocaeli’de kura heyecanı yaşandı. TOKİ eliyle Kocaeli merkez ve ilçelerinde yapılacak toplam 10 bin 340 sosyal konut için hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura töreni düzenlendi. Noter huzurunda yapılan çekilişle Kocaeli’deki sosyal konutların hak sahipleri belli oldu. Kura sonrası sonuçları öğrenen binlerce vatandaş ise “Kocaeli TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.