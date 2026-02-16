Yeni Şafak
2026 yılının Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

2026 yılının Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

09:1216/02/2026, Pazartesi

09:1216/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
MSÜ sınav yerleri giriş belgesi merak ediliyor. 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için süreç hızla ilerliyor. Başvuru işlemlerini 29 Ocak’ta tamamlayan adaylar, şimdi sınav merkezi ve giriş belgelerine ilişkin yapılacak açıklamayı bekliyor. MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

MSÜ sınavına sayılı günler kaldı. Subay, astsubay adayları heyecanla sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Her gün gelişme olup olmadığı kontrol edilirken tarihi öğrenmeye çalışanlar "MSÜ sınav yerleri açıklandı mı" sorusuna başvuruyor. 

2026 MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

MSÜ sınav giriş belgeleri henüz paylaşılmadı. Sınav yerleri genel olarak sınavdan yaklaşık 2 hafta önce yayımlanıyor. Bu bilgiler ışığında 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak 2026 MSÜ sınav yerlerinin 16 Şubat haftasında yayınlanması bekleniyor.


2026 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 120 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanacak. Adayların sınav binalarına giriş için saat 10.00’dan önce hazır bulunmaları gerekiyor; zira saat 10.00’dan sonra binalara giriş yapılamayacak.

