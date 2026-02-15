Elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat Pazar BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

İstanbullular, 15 Şubat Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 10 ilçede elektrik akışı geçici olarak durdurulacak. Yetkililer, kesintilerin belirlenen saat aralıklarında gerçekleştirileceğini ve çalışmalar tamamlandıktan sonra enerji verilmeye kademeli olarak başlanacağını bildirdi. İşte 15 Şubat Pazar BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı.

1 /11 İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke yenileme ve arıza önleme amaçlı yapılan bakım çalışmaları kapsamında belirlenen ilçe ve mahalle ve sokakta saatlik kesintileri meydana gelecek. BEDAŞ, bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağı 10 ilçede elektrik akışının geçici olarak durdurulacağını duyurdu.

