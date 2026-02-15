Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat Pazar BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

Elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat Pazar BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

15:2515/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbullular, 15 Şubat Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 10 ilçede elektrik akışı geçici olarak durdurulacak. Yetkililer, kesintilerin belirlenen saat aralıklarında gerçekleştirileceğini ve çalışmalar tamamlandıktan sonra enerji verilmeye kademeli olarak başlanacağını bildirdi. İşte 15 Şubat Pazar BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı.

İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke yenileme ve arıza önleme amaçlı yapılan bakım çalışmaları kapsamında belirlenen ilçe ve mahalle ve sokakta saatlik kesintileri meydana gelecek. BEDAŞ, bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağı 10 ilçede elektrik akışının geçici olarak durdurulacağını duyurdu.

#BEDAŞ
#elektrik kesintisi
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat Pazar BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama