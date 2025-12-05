ALES 2026 sınav takvimi belli oldu! ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri 2026

ALES 2026 sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Akademik kariyerlerinin ilk ve en kritik adımı olan lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) programlarına başvurmayı hedefleyen, aynı zamanda öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman kadrolarına atanmak isteyen yüz binlerce için ALES sınav, başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. Peki ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri 2026.

ÖSYM, 2026 yılı akademik sınav takvimini yayımlayarak ALES oturumlarının resmi tarihlerini ilan etti. Lisansüstü eğitim hedefleyen adaylar için ALES/1, ALES/2 ve ALES/3'e yönelik başvuru ve sınav takvimi belli oldu.

2026 ALES 1, ALES 2, ALES 3 SINAV TARİHLERİ ALES 1 – 10. 05. 2026 tarihinde yapılacak. ALES 2 – 26. 07. 2026 tarihinde yapılacak. ALES 3 – 29. 11. 2026 tarihinde yapılacak.





ALES/1 TAKVİMİ 2026

2026 yılının ilk ALES oturumu 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak. ALES/1 için başvurular 25 Mart-2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurusunu zamanında yapamayan adaylar için 9 Nisan 2026 günü geç başvuru fırsatı sunulacak. Sınava ilişkin sonuçlar ise 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 TAKVİMİ 2026

ALES/2 sınavı, 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru dönemi 10-18 Haziran 2026 arasında olacak ve adaylar bu süreçte ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvuru günü 25 Haziran 2026 olarak belirlendi. ALES/2 sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.