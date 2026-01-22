Yeni Şafak
Kastamonu TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE - TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi

Kastamonu’da yapılacak 2 bin 380 sosyal konut için kura süreci başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede, kura çekimine katılacak adaylar netleşirken başvuru sahipleri sonuçların nereden ve nasıl duyurulacağını merak ediyor. Yarın gerçekleştirilecek kura çekimi canlı yayınlanacak; çekimin ardından asil hak sahipleri listeleri erişime açılacak. Peki, TOKİ Kastamonu kura sonuçları belli oldu mu, e-Devlet üzerinden sorgulama nasıl yapılır? İşte Kastamonu TOKİ kura çekilişi canlı izleme linki.

Kastamonu'da inşa edilecek 2 bin 380 sosyal konut için kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Kastamonu'da TOKİ sosyal konut kura çekimi için kuraya katılacaklar netleşirken, binlerce başvuru sahibi sonuçların nasıl ve nereden açıklanacağını merak ediyor. 23 Ocak 2026 Cuma günü yapılacak kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edilecek ve hak sahipleri listesi erişime açılacak. Peki, TOKİ Kastamonu kura sonuçları açıklandı mı, e-Devlet’ten nasıl sorgulanır?

Kastamonu TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

TOKİ Kastamonu kura çekilişi 23 Ocak Cuma günü Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu’nda saat 14:30’da çekilecek. Kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Kastamonu TOKİ kura çekimi canlı izleme linki için tıklayın

Kastamonu'da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Kastamonu'da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

KASTAMONU MERKEZ 830

ABANA 63

AĞLI 100

ARAÇ 80

AZDAVAY 63

CİDE 100

ÇATALZEYTİN 30

DADAY 50

DEVREKANİ 100

HANÖNÜ 50

İHSANGAZİ 100

İNEBOLU 79

KÜRE 30

PINARBAŞI 94

SEYDİLER 120

ŞENPAZAR 41

TAŞKÖPRÜ 300

TOSYA 150


Kastamonu'da TOKİ konutları fiyatı ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Kastamonu'da fiyatlar şu şekilde:

Kastamonu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Kastamonu'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Kastamonu'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

