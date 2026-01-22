İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün hakkında gözaltı kararı çıkarılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Olay
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, savcılık 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş şüphelilerden 3’ünün yurtdışında olduğu tespit edilmişti.
Yurtdışında olduğu tespit edilen şüphelilerden biri olan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında dün yakalama kararı çıkarılmıştı.