Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalacak başkanvekilliği için bugün seçim yapıldı. Seçimler sonucu yeni başkanvekili İrfan Fidan oldu. Fidan, 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak kamu görevine başlamıştır. 1999 yılında stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. 27 Kasım 2020’de Yargıtay üyesi oldu. 23 Ocak 2021’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

1 /4 Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Seçimi yapıldı. Mahkeme Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimde, üyeler Selahattin Menteş ve İrfan Fidan aday oldu. Yapılan oylamada, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan seçildi. İşte İrfan Fidan’ın hayatı.

2 /4 İrfan Fidan, 15.7.1974 tarihinde Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu’da bitirmiştir. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak kamu görevine başlamıştır.

3 /4 1999 yılında stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmıştır. 2012 yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak atandıktan sonra 16/1/2015 ile 26/7/2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekilliği, bu tarihten 27/11/2020 tarihine kadar İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı görevlerini yürütmüştür.