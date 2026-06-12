Emekli maaşlarına Temmuz'da ne kadar zam gelecek? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaç zammı hesaplaması

Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş zamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk beş aylık dönemine ilişkin zam tablosu büyük ölçüde netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan kümülatif artış oranı yüzde 16,60'a ulaşırken, memur ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkına göre yeni maaşlarını hesaplamaya başladı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek zam oranları, emekli aylıklarının yanı sıra birçok sosyal yardım ve destek ödemesine de yansıyacak.
Yaklaşık 16 milyon emekli için kritik süreç hız kazandı. Temmuz ayında maaşlara yapılacak artışın belirlenmesinde esas alınan beş aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte zam hesapları yeniden gündeme geldi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ocak-mayıs dönemindeki toplam enflasyon yüzde 16,60 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden bu oranı cebine koydu. Gözler şimdi son veriyi oluşturacak haziran ayı enflasyonuna çevrilirken, en düşük emekli maaşına yönelik olası düzenlemeler de yakından takip ediliyor.
EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.
2026 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.
TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.
EMEKLİYE ZAM ORANLARI
Toplam enflasyon: %16.60
5 aylık enflasyon farkı: %5.04
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %12.40
TAHMİNLER NEYİ GÖSTERİYOR?
5 aylık oranın yüzde 16.61 çıkmasından sonra Haziran enflasyonu ve Temmuz artışı için de tahminler ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada iki ayrı tahmin ortaya çıktı. Merkez Bankası son enflasyon raporu ile yıl sonu tahminini güncelledi ve yüzde 26 olarak açıkladı.
İkinci tahmin ise yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Buna göre ekonomistler haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti.Merkez Bankası'nın Yüzde 26'lık yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.
KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI
6 Aylık Enflasyon: 18.58
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31
EMEKLİ MAAŞI OCAKTA NE KADAR OLDU?
SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) zam oranı ocak ayında yüzde 12,19 olurken Memur ve Emekli Sandığı (4C) zam oranı yüzde 18,60 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli aylığı ise 20.000 lira oldu.