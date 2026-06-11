UYAP erişime kapatılacak mı?

Dosyaları görebiliyorum ancak evrakları görüntüleyemiyorum. Ne yapmam gerekir?

Evrakları görüntüleme problemlerini aşabilmeniz için, Google Chrome tarayıcısını kullanmanız tavsiye edilir. Gerek E-devlet aracılığıyla, gerekse UYAP uygulaması ile yapılan girişlerde Google Chrome tarayıcı kullandığınızdan emin olunuz. Bununla birlikte UYAP Bilişim Sistemi'nde evrakları görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda UYAP Editör Programının kurulu olması gerekir. Programın son versiyonuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Son olarak tarayı geçmişinizi temizleyip, pop-up’lara izin vermeniz gerekmektedir.

'Diğer Kişi/Kurum Hesabı ile Ödeme' butonuna tıkladıktan sonra herhangi bir sayfa açılmıyor ve bu yüzden ödeme yapamıyorum. Bu sorunu nasıl çözerim?

'Diğer Kişi/Kurum Hesabı ile Ödeme' butonunun çıkmamasının sebebi tarayıcınızın pop-up’larının açık olmamasından kaynaklanmaktadır. Tarayıcınızın Pop-up ayarları ile ilgili ve tüm detaylara ekteki dökümanı inceleyerek ulaşabilirsiniz.