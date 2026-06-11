Türkiye’de mahkemeler, savcılıklar, icra daireleri, avukatlar ve vatandaşların yargı işlemlerini dijital ortamda yürütmesini sağlayan sistemdir. UYAP üzerinden dava dosyaları görüntülenebilir, dilekçe gönderilebilir, duruşma bilgileri takip edilebilir ve icra işlemleri yapılabilir. UYAP sistemi 12 Haziran 2026 tarihinde 19:00 – 22:00 saatleri arasında geçici olarak hizmet veremeyecek. Cuma günü UYAP’ta hangi işlemler yapılamayacak?
Adalet Bakanlığı’nın yargı süreçlerini elektronik ortama taşıyan dijital adalet sistemi UYAP uygulamasına yönelik yazılım güncelleme çalışmasından dolayı erişim kesilecek.
UYAP erişime kapatılacak mı?
UYAP sistemine güncelleme geliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren avukatların da kullandığı UYAP sistemi 12 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00-22:00 arasında yapılacak yazılım güncellemesinden dolayı erişime kapatılacak. Çalışmaların öngörülen saatlerde tamamlanamaması halinde süre uzatılabilecek.
UYAP tarafından yapılan açıklamada "Hak kaybına sebebiyet verilmemesi adına süreli ve önem arz eden işlemlerinizi bu duyuruyu dikkate alarak mesai saatleri içerisinde yapmanız gerekmektedir." uyarısı yer aldı.
UYAP Avukat Portal üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin UYAP Bilişim Sistemi veznelerine aktarılmasından önce yapılan işlem kontrolü nedeniyle 23:30 ile 00:15 saatleri arasında UYAP Avukat Portal üzerinden dava açma vb. ödeme yapılması gereken işlemler yapılmamakta, ödeme yapılmasını gerektirmeyen evrak gönderme, dosya inceleme vb. işlemler yapılabilmektedir.
Dosyaları görebiliyorum ancak evrakları görüntüleyemiyorum. Ne yapmam gerekir?
Evrakları görüntüleme problemlerini aşabilmeniz için, Google Chrome tarayıcısını kullanmanız tavsiye edilir. Gerek E-devlet aracılığıyla, gerekse UYAP uygulaması ile yapılan girişlerde Google Chrome tarayıcı kullandığınızdan emin olunuz. Bununla birlikte UYAP Bilişim Sistemi'nde evrakları görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda UYAP Editör Programının kurulu olması gerekir. Programın son versiyonuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Son olarak tarayı geçmişinizi temizleyip, pop-up’lara izin vermeniz gerekmektedir.
'Diğer Kişi/Kurum Hesabı ile Ödeme' butonuna tıkladıktan sonra herhangi bir sayfa açılmıyor ve bu yüzden ödeme yapamıyorum. Bu sorunu nasıl çözerim?
'Diğer Kişi/Kurum Hesabı ile Ödeme' butonunun çıkmamasının sebebi tarayıcınızın pop-up’larının açık olmamasından kaynaklanmaktadır. Tarayıcınızın Pop-up ayarları ile ilgili ve tüm detaylara ekteki dökümanı inceleyerek ulaşabilirsiniz.
Avukat Portalda 9. Madde kapsamında uyarı çıkmaktadır, bu yüzden giriş yapamamaktayım. Ne anlama gelmektedir?
Avukat portal kullanım sözleşmesinin 9. maddesi kapsamında kullanım tespiti;
1- 'Avukatlık Programları' olarak tabir edilen programlar kullanılarak Avukat Portal Bilişim Sisteminde bir kişinin normal şartlar altında yapabileceğinin üzerinde işlem yapılıp robot yazılım gibi kullanılması ve bu sebeple de sistemde yavaşlamaya, aksamalara sebebiyet verilmesinin tespit edilmesi,
2- Birden fazla elektronik imzaya sahip kullanıcıların farklı lokasyon ve farklı IP blokları üzerinden aynı zaman diliminde Avukat Portala girişinin tespit edilmesi, kullanıcının 3 saat boyunca Avukat Portala girişini engeller. Bunun için başkaca bir işlem yapmasına gerek olmadan 3 saatin sonunda kullanıcı Avukat Portala giriş yapıp işlemlerini yapmaya devam edebilir.
Elektronik imzamın pini kilitlendi. Ne yapmalıyım?
Elektronik imzayı satın olmuş olduğunuz firma ya da kurum (Tübitak, Türkiye Barolar Birliği, Turktrust, E-Güven, E-Tuğra vb.) ile iletişime geçiniz.
Statik IP kullanmama rağmen sisteme giriş yaptıktan bir süre sonra atılmaktayım. Ne yapmalıyım?
UYAP Bilişim Sistemine aynı IP üzerinden birden fazla e-imza ile giriş işlemi yapılabilir. Ancak Farklı IP adresleri üzerinden gelen isteklerde en son istekte bulunan IP adresindeki kullanıcı UYAP Bilişim Sistemi'ne girer diğer kullanıcılar sistemden düşer. Kullanıcıya da “Başka bir bilgisayarda ya da tarayıcıda oturum açıldı” şeklinde uyarı verir. Statik IP kullanılmasına rağmen halen bu şekilde sisteme giriş sağlayamayan kullanıcıların bilgisayarlarında VPN veya benzeri bir program mevcuttur. (Örneğin, Kurum avukatlığı veya banka avukatlığı yapan kullanıcılar bu kurum ve bankanın sistemlerine bağlanmak için kullandıkları sistem gibi. )Avukat Portala giriş yaparken bilgisayarlar da VPN uygulamaları açık olmamalıdır.